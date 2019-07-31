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«Вы все – никто»: в сети появилась запись выступления советника Зеленского перед «слугами народа» в Трускавце
В Трускавце, где в «школе депутатов» учатся прошедшие в парламент от партии «Слуга народа» кандидаты, советник президента и политтехнолог Никита Потураев выступил с лекцией, вызвавшей неоднозначную реакцию у слушателей.
Аудиозапись выступления политтехнолога разместило издание «Страна». «Вы здесь оказались потому, что избиратель искал людей политической партии „Слуга народа“. И ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке», — заявил Потураев, добавивший, что все находящиеся в зале — «политические никто»: «Вы субъекты в жизни, но политическими субъектами вы не являетесь».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», олигарх Игорь Коломойский, еще до инаугурации Владимира Зеленского заявлял о необходимости досрочных выборов в Раду. Поскольку в партии «Слуга народа» не было людей, бизнесмен считал, что в политсилу следовало набрать не личностей, а дисциплинированных людей. «Цели и задачи — не индивидуальностей набирать,… а самому вести их и им прописывать уже идеологию, за что мы голосуем и что мы делаем… Я могу дать директоров заводов там, но это сразу свяжут с Коломойским и поднимется шум. Пусть выбирает кого угодно, главное, чтобы они выбирали партийную дисциплину», — заявлял он.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..