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"Слуг народа" собрали в Трускавце на тренинг: мест в самых дорогих гостиницах города больше нет (видео)
Избранные в Раду представители партии «Слуга народа» прибыли в Трускавец, где 29 июля для них начнется недельный тренинг. Корреспондент LB.ua сообщил, что в Трускавец «слуг» доставили на поезде, а с вокзала автобусами их доставили в две гостиницы.
Как оказалось, это самые дорогие гостиницы в городе — «Риксос» и «Женева». Впрочем, ранее в партии пообещали, что отразят все расходы в отчете.
Новоизбранным депутатам предстоят интенсивные лекции от профессоров Киевской школы экономики, которые будут проводиться с 8:30 до 21:30.
Однако на этом обучение не остановится — для депутатов подготовили целый план «повышения квалификации».
Напомним, ранее психолог указала на серьезную проблему Зеленского в связи с неопытностью новых депутатов.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».