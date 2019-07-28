Политика

"Слуг народа" собрали в Трускавце на тренинг: мест в самых дорогих гостиницах города больше нет (видео)

Избранные в Раду представители партии «Слуга народа» прибыли в Трускавец, где 29 июля для них начнется недельный тренинг. Корреспондент LB.ua сообщил, что в Трускавец «слуг» доставили на поезде, а с вокзала автобусами их доставили в две гостиницы.

Как оказалось, это самые дорогие гостиницы в городе — «Риксос» и «Женева». Впрочем, ранее в партии пообещали, что отразят все расходы в отчете.

Новоизбранным депутатам предстоят интенсивные лекции от профессоров Киевской школы экономики, которые будут проводиться с 8:30 до 21:30.

Однако на этом обучение не остановится — для депутатов подготовили целый план «повышения квалификации».

Напомним, ранее психолог указала на серьезную проблему Зеленского в связи с неопытностью новых депутатов.

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