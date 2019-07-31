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Подвели каблуки: модель Playboy утопила в бассейне автомобиль Lamborghini (фото, видео)
32-летняя модель журнала Playboy и звезда Instagram Сорайя Вучелич, бывшая подруга бразильского футболиста Неймара, утопила в бассейне спортивный автомобиль Lamborghini. Когда произошел инцидент, Вучелич отдыхала на Французской Ривьере — в Каннах. Сорайя утверждает, что ее подвели высокие каблуки: нога соскользнула с педали тормоза, и машина рухнула в воду. Сорайя разместила в соцсети видео, на котором ее синий Lamborghini уже подняли из воды. На корпусе машины видна вмятина.
«Когда твоя шпилька соскальзывает с тормоза и Ламбо оказывается в бассейне», — озаглавила видео модель. «Не волнуйся, это со всяким случается», — написал ей в ответ один из фанатов. «Это легко сделать, если речь идет о чужих деньгах», — пишет другой.
Сорайя, уроженка Хорватии, начала свою карьеру в 19 лет. В 2011 году она завоевала звание девушки года сербской версии издания Playboy.
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