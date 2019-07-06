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Кайли Дженнер показала свою коллекцию дорогих автомобилей (фото)
В пятницу, 5 июля, самая молодая миллиардерша в истории Кайли Дженнер выставила у себя в Instagram несколько фотографий, которые дают представление о коллекции ее дорогих автомобилей. Главный снимок 21-летняя бизнес-леди сопроводила следующей подписью: «У меня то самое пятничное настроение».
Судя по всему, Кайли захотелось хорошенько развеяться. Но она никак не могла выбрать, на какой же машине ей прокатиться. Главное — с нарядом определилась. Мисс Дженнер эротично устроилась на капоте черного Ferrari в коротком оранжевом платье в стиле сафари. Верхние пуговицы были кокетливо расстегнуты, частично демонстрируя бюст Кайли.
Дверь авто была открыта. Однако прямо за Ferrari стоял еще и оранжевый Lamborghini Aventado, который мисс Дженнер купила в 2018 году за 400 тысяч долларов. Его дверцы также были открыты. Согласитесь, трудный выбор.
А ведь есть еще и новенький Rolls-Royce Phantom серебристого цвета, который совсем недавно появился в гараже обладательницы миллиардного состояния. Этот лимузин Кайли приобрела за 450 тысяч долларов.
Он пополнил ее коллекцию, в которую уже вошли Mercedes Maybach за 220 тысяч долларов, Mercedes G-wagon SUV за 225 тысяч долларов, парочка Range Rover, еще один Rolls-Royce (винтажный, белого цвета).
Известно, что любовь к дорогим машинам Кайли привил ее бывший бой-френд рэпер Тайга. За время их двухлетнего романа он успел подарить мисс Дженнер два автомобиля. С 2017 года младшая из сестер Кардашьян-Дженнер встречается с рэпером Трэвисом Скоттом. 1 февраля 2018 года Кайли родила от него дочь Сторми.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Кайли Дженнер вошла в этом году в список самых сексуальных женщин в мире по версии мужского журнала Maxim.
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