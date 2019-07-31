Олегу Виннику – 46: самые яркие хиты артиста (фото)

Шоу-бизнес

Популярный украинский певец, любимчик женщин Олег Винник 31 июля отмечает свой день рождения. Артисту исполняется 46 лет. По традиции в этот день он избегает шоу-бизнесовой суеты и старается уехать куда подальше, чтобы провести время с близкими людьми. Очевидно, и сейчас Олег отдыхает за границей. Ранее он показал фото в бассейне, поинтересовавшись у поклонниц, как ему лучше с бородой или без.

Олег Винник покорил публику простыми и душевными песнями. Его обожают женщины разного возраста и социального статуса. Самыми яркими хитами Винника являются «Нино», «Вовчиця», «Ты в курсе», «Невеста», «Я не устану»…

«Счастье» (2012) стала первым хитом Винника и его визитной карточкой. После ее выхода поклонники стали называть артиста «Мистер счастье».

«Здравствуй, невеста» — одна из любимых песен молодоженов. Композиция звучит на многих свадьбах. Она набрала более 29 миллионов просмотров на YouTube.

«Вовчиця» (2013) — одна из самых популярных песен Винника. По ее названию поклонниц артиста называют вовчицями.

«Нино» (2015) еще одна визитка Винника. Клип набрал больше 25 миллионов просмотров на YouTube.

«Ты в курсе» (2018).

Песня «Найкращий день» стала саундтреком к комедии «Шалене весілля», в которой Олег сыграл эпизодическую роль.

Ранее в откровенном интервью «ФАКТАМ» накануне 45-летия Олег Винник рассказал о своем непростом пути к успеху, карьере и семье.

Также певец показал родной дом в селе Червоный Кут Черкасской области, где он вырос.

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