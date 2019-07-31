Украина

Погода в Трускавце, Кирилловке, Одессе и на других курортах Украины: прогноз на выходные

После ливня с песчаной бурей, обрушившихся на Одессу, других катаклизмов на украинских курортах пока не ожидается. Однако погода в эти выходные порадует в основном любителей тихой охоты — небольшие дожди с переменной облачностью прогнозируются во многих грибных местах Украины. Увы, на морских побережьях погода будет такой же.

По прогнозам синоптиков, в Трускавце после гроз в четверг в течение недели ожидаются переменная облачность и небольшие дожди при легком ветре, стихающем к ночи. По ночам будет довольно прохладно: 14−15 градусов в пятницу-субботу и 12−13 в воскресенье-понедельник. Днем также ожидается нежаркая погода, подходящая для прогулок в Курортном парке: 23−24 градуса в пятницу-субботу и 22−23 в воскресенье-понедельник.

В Одессе и Затоке (Одесская область) в пятницу, 2 августа, переменная облачность без осадков и умеренный ветер. Ночные температуры: в пятницу — 19−21, в субботу-воскресенье 15−17 градусов, в понедельник поднимутся до 18−20. Дневные — 26−28 в пятницу, 24−26 в субботу-воскресенье и 27−28 в понедельник. В выходные ветер будет совсем слабым, но Укргидрометценр обещает дожди (днем — еще и с грозами). В понедельник ожидается ясное небо с незначительной облачностью.

В Кирилловке и Бердянске (Запорожская область) ситуация аналогичная, лишь температуры будут пониже. Ночью в пятницу 12−14, в субботу-воскресенье 13−15, в понедельник 17−18 (в Кирилловке) и 15−16 (в Бердянске) выше нуля. Днем 24−26 градусов в пятницу, 22−24 в субботу-воскресенье. В понедельник — 23−25 (в Кирилловке) и 21−22 (в Бердянске). После дождей с грозами в выходные в понедельник сохранится переменная облачность, но уже без осадков.

Похожая погода ожидается в Геническе и на Арабатской стрелке (Херсонская область): слабый и умеренный ветер, переменная облачность без осадков в пятницу и понедельник, дожди с грозами в субботу-воскресенье. Ночью в пятницу 13−15 градусов, в субботу-понедельник 15−17. Днем в пятницу 26−28, в субботу-воскресенье 23−25, в понедельник чуть потеплеет — до 25−27.

В Лазурном и Железном Порту Херсонской области в пятницу будет ясно и сухо. В субботу, 3 августа, — дожди с грозами днем и вечером, в воскресенье — просто дожди ночью и утром, в понедельник — ясное небо с редкими облачками и без осадков. Ночью в пятницу и понедельник 18−20, в субботу и воскресенье 20−22 градуса. Дневные температуры: 25−27 в пятницу, 23−24 в субботу и 24−25 в воскресенье и понедельник. Ветер ожидается легкий, в воскресенье — умеренный.

На горном курорте Буковель (Ивано-Франковская область) — переменная облачность и дожди, ветер — от тихого до слабого. Ночные температуры: 10−12 градусов в пятницу-субботу и 7−8 в воскресенье-понедельник. Дневные: 18−20 в пятницу и 17−18 в субботу-понедельник.

На Шацких озерах (Волынская область) — также переменная облачность и слабый ветер, но осадки не прогнозируются. В пятницу, 2 августа, ожидается 16−17 градусов ночью и 21−22 днем. В субботу-понедельник ночью будет 13−14, днем 21−23.

Температура воды у Черноморского и Азовского побережий в выходные дни ожидается в пределах 24−27 градусов. В частности, на пляжах Геническа — около 26 (и до 27 на Арабатской стрелке), Кирилловки и Бердянска — около 25−26 градусов, Лазурного и Железного Порта— 24−26, в Одессе и Затоке — 24−25.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в последний день июля, а также в первые дни августа в Украине продолжится снижение температуры.

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