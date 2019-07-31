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Происшествия

Опоил кассира: в Киеве вор обчистил пункт обмена валют (фото)

11:07 31 июля 2019 386
Грабитель
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на улице Саксаганского мужчина, опоив чем-то кассира обменного пункта, скрылся со всей выручкой. Ранее в столице поймали валютного «кидалу», который попытался сбежать с 26 тысячами долларов.

Как сообщает «Киев Оперативный», мужчина обменял в киоске 10 долларов, а затем вернулся в пункт обмена с кофе и угостил девушку-кассира.

«После нескольких глотков девушка перестала понимать, что с ней происходит, и „проснулась“ уже на улице. Как выяснилось, она вынесла мужчине всю кассу — около 50 тысяч гривен. Может, кто узнает этого умелого поклонника?» — говорится в комментарии к фото.

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