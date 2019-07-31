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- 11:07 Опоил кассира: в Киеве вор обчистил пункт обмена валют
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Опоил кассира: в Киеве вор обчистил пункт обмена валют (фото)
В Киеве на улице Саксаганского мужчина, опоив чем-то кассира обменного пункта, скрылся со всей выручкой. Ранее в столице поймали валютного «кидалу», который попытался сбежать с 26 тысячами долларов.
Как сообщает «Киев Оперативный», мужчина обменял в киоске 10 долларов, а затем вернулся в пункт обмена с кофе и угостил девушку-кассира.
«После нескольких глотков девушка перестала понимать, что с ней происходит, и „проснулась“ уже на улице. Как выяснилось, она вынесла мужчине всю кассу — около 50 тысяч гривен. Может, кто узнает этого умелого поклонника?» — говорится в комментарии к фото.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...