В Киеве прохожие поймали валютного "кидалу", завладевшего 26 тысячами долларов (видео)

Происшествия

В одном из киевских обменных пунктов мошенники пытались украсть у девушки значительную сумму валюты. Как сообщает «Киев Оперативный» в Facebook, девушка принесла на обмен 26 тысяч американских долларов. Мужчина-работник обменного пункта, взяв у нее деньги, закрыл дверь на магнитный замок и стал убегать. Крики пострадавшей привлекли прохожих и они задержали мошенника и передали его полиции.

Позже, по информации ресурса, сам задержанный сказал, что у него был сообщник, который его должен был ждать и прикрывать. Также сообщил, что на работу устроился несколько дней назад через сайт OLX.

«Это как наглядный пример того, что с большими сумами в такие обменники ходить небезопасно», — говорится в сообщении.

Комментаторы удивлены такой беспечностью девушки и выстроили свои соображения по поводу такого обмена.

«Ну что с этой страной не так? Как с такой суммой ходить по левым обменникам? Меняй в банке частями, меняй в обменниках, которые годами на одних местах. А вообще, лучше не меняй! Выборы через два дня закончатся и.».

«Раз такую сумму через обменник несли, то там теперь вопросы будут о природе этих денег. И что-то мне подсказывает, что.».

«И откуда у девушки такая сумма? Видать, подарили».

Ранее «ФАКТЫ» писали о разных схемах обмана клиентов в пунктах обмена валюты. В одном из таких случаев ущерб потерпевших составил почти четыре миллиона гривен.

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