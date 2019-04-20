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В Киеве прохожие поймали валютного "кидалу", завладевшего 26 тысячами долларов (видео)
В одном из киевских обменных пунктов мошенники пытались украсть у девушки значительную сумму валюты. Как сообщает «Киев Оперативный» в Facebook, девушка принесла на обмен 26 тысяч американских долларов. Мужчина-работник обменного пункта, взяв у нее деньги, закрыл дверь на магнитный замок и стал убегать. Крики пострадавшей привлекли прохожих и они задержали мошенника и передали его полиции.
Позже, по информации ресурса, сам задержанный сказал, что у него был сообщник, который его должен был ждать и прикрывать. Также сообщил, что на работу устроился несколько дней назад через сайт OLX.
«Это как наглядный пример того, что с большими сумами в такие обменники ходить небезопасно», — говорится в сообщении.
Комментаторы удивлены такой беспечностью девушки и выстроили свои соображения по поводу такого обмена.
«Ну что с этой страной не так? Как с такой суммой ходить по левым обменникам? Меняй в банке частями, меняй в обменниках, которые годами на одних местах. А вообще, лучше не меняй! Выборы через два дня закончатся и.».
«Раз такую сумму через обменник несли, то там теперь вопросы будут о природе этих денег. И что-то мне подсказывает, что.».
«И откуда у девушки такая сумма? Видать, подарили».
Ранее «ФАКТЫ» писали о разных схемах обмана клиентов в пунктах обмена валюты. В одном из таких случаев ущерб потерпевших составил почти четыре миллиона гривен.
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