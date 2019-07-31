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СМИ назвали дату и место чемпионского боя Деревянченко — Альварес
Представители чемпиона мира по версиям IBF, WBA Super и WBC в среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51 победа, 25 из них — нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи) и украинского претендента Сергея Деревянченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) достигли ощутимого прогресса в переговорах о будущем поединке.
Как сообщает сайт Boxing Scene, Международная боксерская федерация (IBF) четвертый раз перенесла дату промоутерских торгов этого боя, о новых сроках дедлайна пока не сообщается.
А авторитетный американский инсайдер Майк Коппинджер уже даже назвал дату и место проведения поединка — 26 октября на ринге T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).
Отметим, что в своем последнем поединке Сергей выиграл единогласным решением судей у немца Джека Кулкая, а «Канело» также по очкам оказался сильнее американца Дэниэла Джейкобса, от которого, к слову, Деревянченко потерпел свое пока что единственное поражение в профессиональной карьере.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что команда Альвареса была против боя с Деревянченко.
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