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Происшествия

На Донбассе изъяли внушительный арсенал боеприпасов (фото)

11:34 31 июля 2019 91
оружие
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 30 июля, сотрудники СБУ и Нацполиции в заброшенном доме в селе Дубовое Новоайдарского района (Луганская область) обнаружили огромный склад боеприпасов. Напомним, в Киеве, расследуя обстоятельства падения ребенка с балкона, полиция обнаружила в квартире целый арсенал.

Фото «луганского» арсенала опубликовал в Facebooк первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Полиция Луганщины, так между прочим, изъяла целый склад боеприпасов. Спасибо за службу!», — написал генерал.

Смертельное оружие находилось в хозяйственной постройке во дворе заброшенного дома № 5 по ул. Гагарина.

На месте силовики изъяли: 16 самодельных взрывных устройств в РПГ; 8 реактивных двигателей к гранате ПГ-7; 16 минометных мин 120 мм; мотопехотная осколочная мина направленного действия МОН-50; 3 корпус ручной кумулятивной гранаты РКГ-3 М; электронный взрыватель промышленный ЭДП; 5 запалов УЗРГМ-2; 10 минных запалов М5; 4 корпуса гранаты РГД-5, 39 корпусов гранаты Ф-1; 66 корпусов выстрела ВОГ-17М; 110 пакетов метательного заряда; 14 пачек дополнительных пучков пороха; 38 дополнительных пучков пиротехнической смеси; 11 ручных противотанковых гранат РПГ-22; 881 патрон калибром 7,62 мм; 69 патронов калибром 5,45 мм; 117 патронов калибром 12,7 мм.

Напомним, ранее на границе с Россией в пункте пропуска «Гоптовка» (Харьковская область) пограничники задержали авто, начиненное взрывчаткой.

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