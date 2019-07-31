Олег Винник празднует день рождения: что известно о личной жизни артиста (фото)

Шоу-бизнес

Популярный украинский певец, любимчик женщин Олег Винник 31 июля отмечает день рождения. Праздник он встречает на отдыхе с самыми близкими людьми. Артист предпочитает не афишировать свою личную жизнь и тщательно скрывает даму сердца, тем самым провоцируя множество слухов.

Любовью Винника называют его бессменную бэк-вокалистку, красавицу Таюне (Таисия Сватко), которая повсюду сопровождает артиста. Якобы они давно женаты, вместе приезжали в село Олега Червоный Кут. Сам Олег эти слухи никогда не подтверждал.

«Вы видели мою супругу? Не видели! Потому что все личное — табу. Естественно, в 43 года мужчина не может быть один. Но я не делаю никакого преступления, не рассказывая о личной жизни. Лично мне не интересно, с кем и как живут мои коллеги. Мне интересно — как они работают на сцене», — говорил ранее Олег Винник.

Но журналисты не унимались и провели свое расследование, отправились на родину артиста в Черкасскую область и расспросили о нем односельчан.

«Как холост, если они сюда вместе приезжают? И картошку выбирали, тут они гуляли и здоровались», — говорят селяне.

Также давно ходят слухи, что у Олега Винника есть взрослый сын, который живет в Германии. Еще в 2005 году в интервью немецкому изданию Олег Винник признался, что очень рад переезду жены с маленьким ребенком поближе к Штутгарту, где в тот момент жил и работал певец. Он также говорил, что скучает по семье и всегда спешит с гастролей домой. Если верить этому, то сыну Винника сейчас примерно 14 лет. СМИ даже называют его имя — Юлиан.

«Честно говоря, у меня есть, что скрывать. У меня есть, чем дорожить. И я настолько счастливый и богатый человек в этом плане. Это родное, сокровенное, о чем не хочу говорить», — говорил Олег Винник в программе «Зірковий шлях».

Тогда впервые Винник не стал опровергать то, что у него есть дети. На прямой вопрос ведущей он отвечать не стал, но все же заинтриговал неоднозначными намеками.

«Тогда задам этот вопрос вам. У него есть дети? Мне 45 лет. Я, мне кажется, пою о нормальных, жизненных вещах. Так что вопрос — у него есть дети?» — сказал он.

«Я так понимаю, это как намек на то, что все же есть?» — уточнила ведущая «Украины».

«Не надо ничего понимать. У меня уже кофе закончился», — поставил точку в разговоре Олег.

Также журналисты «рассекретили» первую Любовь Винника — ту самую Нино, которой якобы посвящена одноименная песня, — продавщицу в его селе. Но после выхода сюжета Олег категорически опроверг эту информацию.

До того, как «обнаружилась» жена Винника, в Сети обсуждали его нетрадиционную сексуальную ориентацию. Певец говорит, что устал говорить на эту тему и кому-то что-то доказывать.

Куда больше артист говорит о своем непростом детстве, родителях, первой влюбленности и пути к успеху. С особым теплом он вспоминает о маме Анне Яковлевне, которая ушла из жизни в мае прошлого года. Она развивала в сыне творческие способности.



*Олег Винник в детстве

«Я всегда был артистичным ребенком. Впервые выступил в четырехлетнем возрасте в обществе слепых в Черкассах. Моя мама была инвалидом второй группы по зрению. И я каждый год на комиссию с ней туда ездил. На одном из праздников выступал перед людьми, у которых были проблемы со зрением. Такой нарядный, в вышиваночке, читал стихи и пел народные песни», — рассказывал Винник «ФАКТАМ».



*Олег Винник с мамой

Именно мама настояла на том, чтобы позже Олег занимался музыкой. Она не стала потакать прихотям сына и вместо мотоцикла купила ему гитару. Из-за этого Олег даже устроил родителям бойкот — не выходил из комнаты, отказывался от еды. Мама прибегла к радикальным методам «выбивания дури» из головы строптивого подростка, после чего он понял, что байк ему не светит. Вскоре Олег освоил инструмент, играл в группе на дискотеках и свадьбах, начал зарабатывать первые деньги. За лето насобирал 900 рублей! И был очень благодарен маме за урок.

«Если бы мама тогда мама не настояла на своем, меня бы, наверное, уже не было. Я же молодой был, безбашенный. В то время меня больше интересовали мотоциклы, чем музыка. Просил родителей купить хотя бы мопед, даже устроил бойкот, не выходил из комнаты, не ел неделю. Но после того, как мама сломала на моей спине несколько прутьев, я понял, что байк мне не светит. Вместо него появилась гитара. Тогда было обидно, а сейчас я очень благодарен маме, что не уступила тогда моей прихоти. Уже через год самостоятельно освоил инструмент, играл в группе на дискотеках и свадьбах, начал зарабатывать первые деньги. За лето насобирал 900 рублей! Это было целое состояние», — рассказывал Олег Винник «ФАКТАМ».

Напомним, Олег Винник — простой сельский парень, который долго и упорно шел к своей популярности. Окончив Каневское училище культуры, он отправился на заработки в Германию. За границей работал гувернером, учил язык, брал уроки вокала и ходил на кастинги. Вскоре он уже исполнял главные партии в популярных мюзиклах, колесил с гастролями по Европе. Добившись успеха за границей, в 30 лет он вдруг решил вернуться в Украину. Без рекламы на радио и телевидении Винник заставил женщин разного возраста и социального статуса петь его песни. Сейчас без его хитов «Счастье», «Нино», «Ты в курсе», «Вовчиця», «Здравствуй, невеста» и других не обходится ни один праздник.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Олег Винник рассказал, как ему понравиться.

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