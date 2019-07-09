Олег Винник рассказал, какие женщины ему нравятся

Шоу-бизнес

Популярный певец Олег Винник, который прямо во время концерта помог парню сделать предложение руки и сердца любимой девушке, удивил неожиданным проявлением. Любимчик слабого пола впервые появился на обложке женского журнала и дал откровенное интервью, в котором раскрыл секрет, как ему понравиться. Олег говорит, что для этого нужно «ценить саму себя, уважать и любить».

«Это важно — не быть самовлюбленной, а любить себя как женщину. Мужчину это притягивает», — подчеркнул Олег.

Специально для эксклюзивного выпуска Винник принял участие в романтической фотосессии на яхте, поделился свежими новостями своей творческой жизни и откровенно ответил на вопросы о женщинах.

О своей любимой Винник предпочитает молчать. Он не опровергает и не подтверждает роман со своей бэк-вокалисткой Таюне, которую называют женой артиста. Якобы они давно женаты и прячут взрослого сына в Германии.

Несмотря на то, что его продюсер ранее отрицал поход Винника в политику, он таки поддержал одну из партий и теперь гастролирует с агитацией за одного из кандидатов в ВР.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь.

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