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Украинским бизнес-омбудсменом станет экс-мэр Варшавы
Осенью 2019 года новым бизнес-омбудсменом в Украине станет член польского парламента Марчин Свенчицкий, который сменит на этом посту экс-комиссара ЕС по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдаса Шемету.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», кандидатура Марчина Свенчицкого была утверждена на заседании совета бизнес-омбудсмена. Сообщается, что ранее польский политик избирался мэром Варшавы и работал министром международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого.
Сообщается, что совет бизнес-омбудсмена был создан Кабмином как постоянно действующий консультативно-совещательный орган в 2014 году.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», цель офиса бизнес-омбудсмена — анализ претензий представителей деловых кругов относительно несправедливого отношения и коррупции.
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