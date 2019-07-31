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Украина

Украинским бизнес-омбудсменом станет экс-мэр Варшавы

14:32 31 июля 2019 26
Марчин Свенчицкий
Инф. «ФАКТОВ»

Осенью 2019 года новым бизнес-омбудсменом в Украине станет член польского парламента Марчин Свенчицкий, который сменит на этом посту экс-комиссара ЕС по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдаса Шемету.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», кандидатура Марчина Свенчицкого была утверждена на заседании совета бизнес-омбудсмена. Сообщается, что ранее польский политик избирался мэром Варшавы и работал министром международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого.

Сообщается, что совет бизнес-омбудсмена был создан Кабмином как постоянно действующий консультативно-совещательный орган в 2014 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», цель офиса бизнес-омбудсмена — анализ претензий представителей деловых кругов относительно несправедливого отношения и коррупции.

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