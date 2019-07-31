Кошмар для властей РФ: в Москве планируют новую акцию протеста

Мир

Выборы в Московскую городскую думу превратились в кошмар для всех российских властей. Кремль пытается дистанцироваться от ситуации, которая привела к массовому возмущению, но вряд ли у него это получится. Тем временем московские власти продолжают «кошмарить» оппозицию и недовольных.

Ни для одного из неугодных властям кандидатов не было сделано исключение — забраковали каждого из них!

Изложим происходящее в российской столице по порядку. Выборы депутатов Мосгордумы пройдут 8 сентября. Это единый день голосования в России. Выбирать будут по мажоритарной системе — 45 депутатов в 45 одномандатных округах. Депутаты избираются сроком на пять лет — до 2024 года.

На 1 июля в Москве было зарегистрировано 7 308 469 избирателей. И вот большая часть этих самых избирателей вдруг осознала, что власти самым нахальным образом обманывают их. Озарение наступило, когда Московская городская избирательная комиссия (МГИК) отказалась зарегистрировать кандидатов в депутаты абсолютно всех представителей оппозиции. Ни для одного из неугодных властям кандидатов не было сделано исключение — забраковали каждого из них! И объяснение было одинаковым для всех. Якобы эти люди предоставили сомнительные списки подписей в свою поддержку. Члены МГИК утверждают, что часть подписей вовсе принадлежит несуществующим гражданам, часть — это подписи умерших.

Люди возмутились. Забракованные кандидаты потребовали перепроверить подлинность подписей. Они выразили недоверие членам МГИК. Однако в новой проверке было отказано.

Тогда оппозиция призвала людей выйти на акцию протеста. Правительство Москвы отказалось выдать разрешение на ее проведение. Первый несанкционированный митинг состоялся 14 июля. Сначала полиция и национальная гвардия вели себя подчеркнуто доброжелательно. Однако, когда участники акции принялись устанавливать палатки возле здания МГИК, стражи порядка применили силу. Были задержаны 39 человек, в том числе известные оппозиционеры Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Юлия Галямина. Четверым задержанным потребовалась медицинская помощь, настолько жестко действовали полицейские.

15 июля глава МГИК Валентин Горбунов согласился встретиться с недовольными, однако, когда к нему пришли несколько десятков оппозиционеров, заявил, что признает только формат личных закрытых встреч с каждым из кандидатов.

20 июля оппозиционеры провели согласованный с мэрией митинг на проспекте Сахарова. Пришли не менее 22 тысяч человек. Участники акции требовали допустить к выборам в Мосгордуму всех независимых кандидатов. Задержаний было немного — всего семь человек. Никаких уступок власти делать не собирались.

Тогда лидеры оппозиции объявили, что проведут новую акцию 27 июля. Они указали, что это будет встреча с избирателями. По российским законам, такое мероприятие не требует согласования с властями. Однако мэрия с этим не согласилась и проведение встречи запретила. Власти подчеркивали, что встречи с избирателями должны проводиться только в закрытых помещениях.

24 июля возле своего дома был задержан известный оппозиционер Алексей Навальный. Он вышел на утреннюю пробежку в трусах. Так его и взяли и доставили в отделение. Тогда у его жены был день рождения. Навальному пришлось поздравлять супругу прямо из участка. В тот же день полиция провела обыски у незарегистрированных кандидатов Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова. Жданова затем увезли на допрос. Прошли обыски у Александру Соловьева и муниципального депутата Николая Баландина. Следователи вызвали на допрос Дмитрия и Геннадия Гудковых, Любовь Соболь, Елену Русакову и Юлию Галямину.

Центр Москвы был залит кровью недовольных, а федеральные российские телеканалы в новостях ни словом не обмолвились о происходящем

Тем не менее оппозиционеры и их сторонники не испугались. И 27 июля тысячи москвичей вышли на новую акцию протеста с тем же требованием — допустить к участию в выборах всех независимых кандидатов. Люди собрались у здания московской мэрии. Но лидеры оппозиции в своем большинстве прийти туда не смогли. Оказалось, что утром полиция провела целый ряд задержаний. В участки были доставлены все те же политики и общественные деятели — Жданов, Яшин, Соболь, Гудков, Галямина.

Акция началась в два часа дня. Полиция и нацгвардия сразу действовали крайне жестко. Подключился ОМОН. По официальным данным, были задержаны 1074 участника митинга. Организаторы предоставили свою информацию — 1388 задержаний. Людей били резиновыми дубинками и ногами. На них натравливали служебных собак. Десятки участников акции получили травмы.

Центр Москвы бурлил и был залит кровью недовольных. А федеральные российские телеканалы в своих выпусках новостей ни словом не обмолвились о происходящем. Большинство, учитывая, что это был выходной день, показывали заранее анонсированные развлекательные программы и фильмы. Лишь на следующий день появились сюжеты, в которых утверждалось, что акция носила далеко не мирный характер и была тщательно организована.

К 30 июля московские суды приговорили к арестам более 60 человек. Сроки — от семи до 30 суток. В числе оказавшихся под арестом Алексей Навальный. Ему удали 30 суток. Не спасло оппозиционера даже то, что ему потребовалась срочная медицинская помощь. Навальный жаловался на сильнейшее раздражение кожи и боли в глазах. Его доставили в больницу, но личного врача к нему не допустили. Один из медиков заявил после осмотра, что у Алексея контактный дерматит. Другой поставил иной диагноз — аллергия. Личный врач Навального и сторонники оппозиционера уверены, что его отравили неизвестными веществами. Алексея вернули из больницы под арест.

Илья Яшин получил два ареста по 10 суток каждый. Решения выносились двумя судами. Сроки не суммируются, а считаются одновременно. На 30 суток арестовали Дмитрия Гудкова и Владимира Милова. Юлия Галямина получила 10 суток ареста.

На Западе говорят о новом «болотном деле». Так называют судебные процессы в отношении участников массовой акции протеста, которая состоялась в Москве 6 мая 2012 года на Болотной площади. Люди вышли на улицы выразить свое недовольство избранием Владимира Путина на пост президента России. На 7 мая была назначена инаугурация. Полиция задержала тогда более 400 человек. В отношении более 30 из них возбудили уголовные дела по статье о массовых беспорядках. Несколько человек получили в итоге реальные сроки. Решения московских судов по «болотному делу» не раз подвергались резкой критике со стороны правозащитников, а также Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

И вот теперь Следственный комитет России снова возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Против такого решения выступили члены Совета президента по правам человека (СПЧ). Они утверждают, что никаких беспорядков в российской столице 27 июля не было. СПЧ считает, что ответственность за происходящее в Москве лежит на городских властях во главе с мэром Сергеем Собяниным. Член СПЧ Илья Шаблинский прямо заявил: «Я встревожен, обвиняю власти, прежде всего. Мой упрек в их адрес, они отвечают за это, они не зарегистрировали кандидатов, сейчас не удовлетворяют заявки…»

Москвичи сдаваться не собираются. Следующая акция протеста запланирована на 10 августа. Однако не исключено, что люди выйдут на митинг и 3 августа.

Напомним, как сообщали «ФАКТЫ», государственный министр по делам Европы в Министерстве иностранных дел Германии Михаэль Рот резко осудил действия полиции в ходе акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Москве. Подавление акций протестов в России Рот назвал ударом по демократии.

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