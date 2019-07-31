Стиль жизни

Гороскоп здоровья: в субботу берегитесь пищевых отравлений, а в понедельник лечите зубы

После мощных магнитных бурь, которые обрушились на землян в июле, в августе ожидается возмущение магнитной сферы. «ФАКТЫ» предлагают ознакомиться с гороскопом здоровья на ближайшие дни.

Прогноз самочувствия на 1—7 августа

ЧЕТВЕРГ. Надо беречь сердце. Повышается вероятность инфаркта и инсульта у предрасположенных к этим состояниям людей. Уязвима нервная система. Старайтесь избегать любых перегрузок. Хорошее время для лечения заболеваний глаз, что стоит взять на заметку представителям Овна и Льва. Можно лечить заболевания ног и суставов. Полезно есть кисломолочные продукты, фрукты и ягоды, нежирное мясо.

ПЯТНИЦА. Рекомендуется заняться улучшением внешности. Можно сделать стрижку, массаж лица. Следует укреплять сердечно-сосудистую систему, особенно представителям Льва. Старайтесь не переутомляться. Показаны консультации кардиолога и ортопеда. Лучше отказаться от жирной пищи. Налегайте на овощи и фрукты, ешьте каши, кисломолочные продукты.

СУББОТА. Возможны пищевые отравления, поэтому следите за качеством продуктов. Могут обостряться заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно уязвимы представители Рака и Девы. Людям, страдающим кожными недугами, надо опасаться обострений. Показаны процедуры, очищающие организм. Стоит отдавать предпочтение диетической пище.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. Старайтесь есть только свежеприготовленную пищу, так как высокий риск отравлений. Представителям Льва и Девы можно выводить мозоли, бородавки. Хорошее время для профилактики и лечения заболеваний ног. Полезно есть овощи и фрукты, каши.

ПОНЕДЕЛЬНИК. Уязвимы почки и мочевой пузырь, особенно у представителей Весов и Скорпиона. Хорошее время для лечения и удаления зубов. Рекомендуются консультации уролога, отоларинголога, дерматолога. Полезна гимнастика для глаз. Старайтесь избегать сидячего образа жизни, чтобы не обострился геморрой. Лучше ограничивать мясную пищу.

ВТОРНИК. Может ухудшиться самочувствие у страдающих диабетом и панкреатитом. Хорошее время для косметических процедур, несложных хирургических операций. Рекомендуется сходить к стоматологу. Показано лечение заболеваний лор-органов, что стоит взять на заметку представителям Тельца и Близнецов. Возможны ухудшения у людей, страдающих заболеваниями мочеполовой сферы.

СРЕДА. Удачный период для лечения заболеваний уха, горла и носа, что не стоит упускать представителям Тельца и Скорпиона. Могут обостряться заболевания мочеполовой сферы. В первую очередь уязвимы представители Рака и Весов. Рекомендуется сходить на прием к стоматологу. Старайтесь избегать сидячего образа жизни, так как могут обостряться варикоз, геморрой. Для нервной системы полезны травяные чаи и настои. Рекомендуется щадящая диета.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» астропсихолог Валентина Виттрок рассказала, что можно делать в первой половине августа. Об этом в материале Гороскоп на каждый день: когда менять работу, стричься и собирать урожай

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