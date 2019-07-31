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Где в Киеве до 4 августа работают продуктовые ярмарки (адреса)



В Киеве продуктовые ярмарки с 31 июля по 4 августа организованы не во всех районах. Покупателям предложат в широком ассортименте продукты переработки агропредприятий, фермерскую продукцию: сезонные овощи-фрукты, зелень, ягоды, бакалею, яйца, мед, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие изделия.

31 июля (среда) ярмарки проходят:

в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;

в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.

1 августа (четверг) торговля развернется:

в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;

в Подольском — на улице Оболонской, 23−35.

2 августа (пятница) распродажи запланированы:

в Голосеевском районе — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехнической, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Академика Курчатова (между улицами Милютенко и Братиславской);

в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алма-Атинской, 64−74;

в Подольском — на улице Полковой, 72;

в Соломенском — на улицах Керченской (между улицами Донецкой и Мартиросяна), Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской).

3 августа (суббота) сельхозярмарки приглашают:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехнической, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Лисковской (между улицами Милославской и Радунской), С. Лифаря (в пределах улицы Бальзака и проспекта Маяковского);

в Днепровском — на бульваре Игоря Шамо, 2−12;

в Оболонском — на улице Петра Калнышевского, 1−5;

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Соломенском — на проспекте Космонавта Комарова (до улицы Чумака).

4 августа (воскресенье) сельхозраспродажи запланированы:

в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);

в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехнической, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что за последний год хлеб в Украине подорожал на 60%, что связано как с сокращением производства, так и с подорожанием сырья (сахара, яиц и масложировой продукции).

Кроме того, вскоре в Украине снова подорожает алкоголь. Планируется повышение минимальных цен на спиртные напитки.

«ФАКТЫ» также писали о том, как надо питаться летом. По мнению специалистов, увлекаться мясной и жирной пищей, которая помогает организму согреться, в жару нельзя.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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