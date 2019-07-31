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Отрыжка, изжога и тяжесть в желудке: как определить гастрит и язву
Сегодня многие люди завтракают чашкой кофе, обедают на ходу чем придется, а когда хочется есть — нередко глушат голод сигаретой. Вечером сметают половину холодильника, а к ночи изголодавшийся за день организм снова требует еды. Неудивительно, что со временем желудок начинает бунтовать.
— Первый настораживающий симптом — боль под ложечкой, — рассказывает заведующий гастроэнтерологическим отделением Киевской городской клинической больницы № 8 заслуженный врач Украины Игорь Червак. — Также нужно обращать внимание на чувство тяжести и переполнения в животе, отрыжку, изжогу. Это признаки воспаления желудка — гастрита, с которым нужно обратиться к врачу, чтобы провести гастроскопию. Особенно внимательно должны относиться к таким симптомам люди старше 50 лет: у них встречается и опухоль желудка. Новообразование важно обнаружить как можно раньше, чтобы успешно пролечить.
Еще одно распространенное заболевание желудка — язвенная болезнь. К появлению язвы, как и возникновению гастрита, часто причастна бактерия, которая называется хеликобактер пилори.
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— Разве этот микроб есть не у всех людей?
— Хотя инфекция очень распространенная, но не всегда проявляется. Способствуют активизации многие факторы: нерегулярное питание (принимать пищу следует три, а лучше четыре раза в день), курение, злоупотребление алкоголем, частые стрессы, снижение иммунитета. Сказывается также бесконтрольный прием обезболивающих лекарств, например, нестероидных противовоспалительных препаратов, других медикаментов.
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— Во время лечения гастрита или язвы нужно отказаться от свежих овощей и фруктов?
— Только на две-три недели. Если язва свежая, то ее могут раздражать органические кислоты, содержащиеся в сырых плодах. Поэтому пациенту рекомендуются отварные овощи и фрукты. На такое же время исключаются свежие плоды при выраженном воспалении поджелудочной железы — остром панкреатите. Однако диетические ограничения вводятся не на всю жизнь, как иногда ошибочно считают пациенты. В организм с пищей каждый день должны поступать белок (это строительный материал), жиры и углеводы, не говоря уже о витаминах, минералах, клетчатке, пектинах, которыми богаты овощи и фрукты.
Как лечится гастрит? Что вызывает острый панкреатит? Какое питание нужно при желчнокаменной болезни?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 5 августа, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит гастроэнтеролог Игорь Николаевич Червак.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 15 августа
Ранее на прямой линии «ФАКТОВ» побывал семейный врач Феликс Иляшевич. Его советы читайте здесь: Лекарства для долголетия: что это такое и как их принимать.
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