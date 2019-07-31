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СБУ заинтересовалась проведением выборов в Запорожье: мэра и его зама зовут на допрос
Служба безопасности Украины вызвала на допрос мэра Запорожья Владимира Буряка, его заместителя Анатолия Пустоварова и руководство коммунального предприятия «Запорожэлектротранс». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме перечисленных чиновников, также на допрос в качестве свидетелей вызван ряд лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления — вмешательства в избирательный процесс и причастности к государственной измене, пишет УНИАН.
Буряка, Пустоварова, депутатов Запорожского городского совета Игоря Чумаченко и Виктора Бусько, гендиректора коммунального предприятия «Запорожэлектротранс» Юрия Папача вызывают на допрос на 1 августа. Заместители Папача посетили следователей 31 июля.
Как отметили в УСБУ в Запорожской области, вышеупомянутые лица проходят в уголовном производстве в качестве свидетелей. Отметим, что спецслужбой открыты два производства — по ст. 111 УК Украины (государственная измена) и ст. 160 УК Украины (подкуп избирателя).
В частности, речь идет о подвозе в день голосования на внеочередных парламентских выборах 21 июля избирателей на участки муниципальными автобусами, о подкупе избирателей, организации политических партий-«клонов».
Кроме того, СБУ проверяет информацию о работе определенных должностных лиц в интересах кандидатов в народные депутаты, которых поддерживает Российская Федерация, об организации слежки за кандидатами в депутаты от других политсил и др. Сейчас в этих двух уголовных производствах никому обвинения не предъявлены.
Отметим, что городской голова Запорожья Владимир Буряк, его заместитель Анатолий Пустоваров, депутаты горсовета Бусько и Чумаченко, которые в предвыборной кампании называли себя «командой Буряка», баллотировались в Верховную Раду от «Оппозиционного блока» (Буряк — по списку, остальные — по мажоритарным округам), однако никто из них выборы не выиграл.
Как писали «ФАКТЫ», в Верховной Раде девятого созыва депутатский состав серьезно обновится — переизбраться смогли 82 парламентария, 342 — новички в политике.
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