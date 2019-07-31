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Какими характеристиками должен обладать смартфон для работы
Люди покупают смартфоны не только для того, чтобы делать яркие селфи в Instagram, снимать супер детализированное видео в 4К или играть в современные и требовательные к ресурсам игры. Некоторым смартфон нужен исключительно для выполнения рабочих задач: звонков, переписки в мессенджерах и использования интернета.
Но выбор такого смартфона может оказаться весьма сложным. Ведь каждый производитель сегодня гонится за мощностью, размерами и количеством камер. Поэтому мы решили подготовить небольшой чек-лист, каким должен быть подходящий телефон для работы.
Мощный и энергоэффективный процессор
На рынке бюджетных смартфонов есть очень много моделей, которые имеют ну очень низкую производительность. Еще 3−5 лет назад они отлично справлялись со всеми задачами. Но сегодня такие аппараты скорее создадут дополнительные проблемы своему владельцу, зависая от каждой дополнительной вкладки в браузере или открывая мессенджер с «тормозами».
Чтобы комфортно пользоваться всеми современными сервисами эксперты фирменного интернет-магазина «Киевстар» рекомендуют выбирать смартфоны со средним уровнем «железа». Рассмотрим, для примера, характеристики Xiaomi Redmi 4A на 16GB, который уверенно занимает нишу середнячков:
- процессор Qualcomm Snapdragon 425;
- 4 ядра по 1,4 гГц;
- 2 Гб оперативной памяти
- поддержка 4G.
Несмотря на то, что рассматриваемый смартфон имеет достаточно невысокую цену, он отлично справится с любой нагрузкой, которую вы создадите во время рабочего процесса. Не нужны будут «танцы с бубном» над повисшим аппаратом или долгое ожидание загрузки. Такая комбинация характеристик — отличный пример «рабочей лошадки».
Большой аккумулятор
Кроме производительности, важно иметь хорошую автономность. Рабочий телефон должен легко справляться с любой нагрузкой в течение дня, без необходимости пополнения заряда. А современные высокопроизводительные смартфоны иногда садятся всего за полдня активного использования. В аппаратах для работы такое непростительно, ведь связь требуется постоянно и можно пропустить важный звонок или сообщение.
Для стабильной и долгой работы, специалисты «Киевстар» рекомендуют выбирать аппараты с аккумуляторами на:
- 3500 мА*ч — для рабочего дня в 8−10 часов;
- 4000 мА*ч — для того, чтобы быть на связи целые сутки;
- 5000 мА*ч и больше — для командировок или ненормированного графика.
У смартфона Xiaomi Redmi 4A, к слову, аккумулятор 3120 мА*ч. Поэтому выбирая его нужно про запас иметь Power Bank.
Качественный и недорогой
И самые главные требования к рабочему телефону — доступность и надежность. Обычно, к такому аппарату владельцы относятся не очень бережно: телефон может находиться в кармане с ключами, валяться в автомобиле или сумке. И это не удивительно, ведь главная задача такого аппарата не показать, какой у вас крутой гаджет, а выручить в работе. Поэтому эксперты рекомендуют для таких задач выбирать надежные телефоны от известных брендов, качество продукции которых проверено временем.
Цена — тоже важный критерий. Не стоит покупать самые дорогие модели, с уникальными камерами или необычным функционалом. Взвешенно определите, какие функции именно вам нужны и не переплачивайте за дополнительные плюшки, которыми не будете пользоваться. Удачной покупки!
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