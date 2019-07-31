Общество и люди

Вместо жары будут дожди: синоптики рассказали, какой будет погода в августе

Изменится ли погода в Украине в последнем летнем месяце, «ФАКТЫ» поинтересовались у синоптиков.

До конца этой недели и на следующей в Украине будет не слишком жаркая погода. Об этом «ФАКТАМ» сообщила заместитель начальника кратковременных прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

— В ближайшее время температурный фон на севере страны составит 18—25 градусов тепла, а на юге Украины — 24—28 градусов выше нуля, — говорит Наталья Голеня.— Что же касается осадков, то 2 и 3 августа возможны кратковременные дожди в Карпатах. А 4 августа ожидается более активный процесс в южных, центральных и восточных областях, где пройдут грозовые дожди с градом и, возможно, с порывистым ветром. После того как пройдет атмосферный фронт, в Украине установится комфортная погода. В конце следующей недели, где-то 8 и 9 августа, может начаться повышение температуры до 30 градусов.

В четверг, 1 августа, ожидаются небольшие дожди в западных областях. Днем на западе температура воздуха достигнет отметки плюс 25, а на юге воздух прогреется до 28 градусов тепла.

В пятницу, 2 августа, пройдут дожди на западе, а местами и на севере страны. Днем на западе ожидается температура воздуха 23 градуса. А вот на юге воздух прогреется до плюс 29 градусов.

В субботу, 3 августа, грозовые дожди накроют всю страну. Днем на западе воздух прогреется до плюс 23, а на юге столбики термометров достигнут отметки 25 градусов выше нуля.

В воскресенье, 4 августа, грозы продолжат заливать Украину. Правда, кроме Закарпатской области, где будет сухо. Днем в воскресенье на западе столбики термометров опустятся до плюс 21, а на юге воздух прогреется до 25 градусов тепла.

В понедельник, 5 августа, кратковременные дожди пройдут в западных областях, по всей стране возможны шквальные порывы ветра, скорость которого будет достигать 10 метров в секунду.



По словам народного синоптика Владимира Деркача, август в Украине ожидается дождливым и не сильно жарким.

— В начале августа будет умеренное тепло с невысокими температурами, а в средине и конце первой декады возможны небольшие дожди, — рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик. — Вторая декада начнется с кратковременных дождей, однако потом будут теплые и даже жаркие деньки. Вот только августовский зной продержится не долго, и температура начнет снижаться. Параллельно с этим придут дожди, которые усилятся в конце второй десятидневки. Третья декада августа будет практически без осадков, температура воздуха поднимется к высоким отметкам. Такой зной не продержится долго и в конце последнего летнего месяца придет резкое похолодание.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань в интервью «ФАКТАМ» рассказал, что в августе в Украину придет умеренная комфортная температура. «Температурные качели будут держатся до 15 августа, когда начнется похолодание», — отметил синоптик.

Пока украинские синоптики обещают умеренную погоду, Европа страдает от второй волны убийственной жары. В крупных европейских городах конце июля столбики термометров достигли отметки 40 градусов выше нуля. Такого, чтобы за одно лето пережить две затяжные волны аномального зноя в Европе не помнят.



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