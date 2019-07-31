В оккупированной Горловке прогремел мощный взрыв: что произошло

Происшествия

В оккупированной Горловке на Донетчине в среду, 31 июля, около девяти утра в микрорайоне «Строитель», где размещаются подразделения незаконных вооруженных формирований, произошел мощный взрыв. От сильного сотрясения завыли сирены автомобильной сигнализации, задрожали стекла во всем городе. Фото облака в виде «гриба», поднявшегося над местом взрыва, выложили в сеть местные жители. Напомним, ранее перебежчик из «ДНР» заявил, что около десяти украинских бойцов, считавшихся пропавшими без вести, живы.

Обсуждая происшествие в социальной сети Twitter, комментаторы предположили, что взорвался склад с боеприпасами. Правда, оккупанты в своих пабликах утверждают, что это их ПВО якобы «отрабатывали тактику уничтожения беспилотников». Однако взрыв был явно наземным и слишком мощным.

«Что космический корабль сбили? У меня двери в хату распахнулись и калитка упала. Это от беспилотника», — язвят в сети.

Не обошлось и без пострадавших. «Местная станция переливания крови вот уже трое суток работает в круглосуточном режиме. „Скорые“ носятся в сопровождении автомобилей с номерами местного воинства. У „орков“ (боевиков. — Авт.) ЧП за ЧП: 29 июля примерно в 8:15 утра „вздрогнула“ вся Горловка: взрыв был настолько мощным, что у некоторых межкомнатные двери — снесло с петель и оконные стекла местами полопались», — сообщили «ФАКТАМ» осведомленные источники в ОРДО.

Собеседники предполагают, что причиной ЧП могло стать как нарушение техники безопасности при обращении с боеприпасами, так и некачественный боекомплект, который привезли из России. Жители ОРДО достаточно часто сообщают в социальных сетях об обнаружении неразорвавшихся боеприпасов или забытых минных ловушек, на которых подрываются мирные люди, в том числе дети.

Мощный взрыв в микрорайоне «Азотный» сегодня слышали и жители Донецка. А из оккупированной Макеевки боевики обстреливали Ясиноватскую развилку, которая находится под огневым контролем украинской армии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Кремле придумали, как выпустить за границу жителей ОРДЛО с российскими паспортами.

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