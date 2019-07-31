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У главы непризнанного Приднестровья обнаружился украинский паспорт
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский имеет украинский паспорт и неоднократно использовал его для въезда на территорию нашей страны.
Информацию журналистов подтверждают данные, предоставленные источниками в Государственной пограничной службе Украины, сообщает «Европейская правда».
В публикации отмечается, что приднестровский деятель, который до 2016 года был главой «приднестровского МВД» в звании генерал-майора, около 8 лет находился в розыске в Молдове. Однако это не мешало ему почти ежемесячно пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы и выезжать за границу по паспортам нескольких стран.
Для этого он с 2007 по 2015 год использовал более 300 раз российский и как минимум 10 раз украинский загранпаспорт. Главные пункты назначения — Киев, Харьков и Одесса.
В МВД Украины изданию заявили, что по состоянию на март 2019 года Вадим Красносельский не состоит в уголовном розыске, однако не стали комментировать, находился ли он в розыске раньше.
Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел страны разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из «дружественных стран».
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