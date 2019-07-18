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Украина

Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления гражданства как второго этническим украинцам из "дружественных стран" — офис президента

0:27 18 июля 2019 12
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел страны разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из «дружественных стран». Об этом сообщили в офисе главы государства на странице в Facebook.

«Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины»,— сказано в сообщении.

Также отмечается, что Зеленский поручил разработать механизм упрощенного получения гражданства людьми, которые в своих родных странах сталкиваются с нарушением прав и свобод.

Как известно, на сегодняшний день законодательство Украины запрещает второе гражданство.

Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил получение гражданства РФ всем жителям Донецкой и Луганской областей, а не только из самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Офис президента Украины отмечает, что встретил это известие «с грустью и негодованием».

Кроме того, 1 мая Путин разрешил упрощенно получать российский паспорт тем, кто жил в Крыму, но уехал до его аннексии Россией. Тогда действия Москвы МИД Украины посчитал «диверсионной паспортизацией».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2018 году гражданами Украины стали 988 лиц. Это — выходцы из 38 иностранных государств, среди которых было больше всего сирийцев, россиян и армян. Так, 156 принятых в гражданство лиц происходят из Сирии, 126 — из России, 109 — из Армении, а 95 были лицами без гражданства. Также в украинское гражданство были приняты 65 выходцев из Афганистана, 50 из Молдовы, 43 из Грузии, по 39 из Азербайджана и Ирака, 38 из Узбекистана, 34 из Ирана, 33 из Ливана, 19 из Пакистана, 17 из Иордании, 16 из Египта, 15 из Беларуси, 14 из Нигерии и 11 из Турции.

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