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Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления гражданства как второго этническим украинцам из "дружественных стран" — офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел страны разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из «дружественных стран». Об этом сообщили в офисе главы государства на странице в Facebook.
«Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины»,— сказано в сообщении.
Также отмечается, что Зеленский поручил разработать механизм упрощенного получения гражданства людьми, которые в своих родных странах сталкиваются с нарушением прав и свобод.
Как известно, на сегодняшний день законодательство Украины запрещает второе гражданство.
Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил получение гражданства РФ всем жителям Донецкой и Луганской областей, а не только из самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Офис президента Украины отмечает, что встретил это известие «с грустью и негодованием».
Кроме того, 1 мая Путин разрешил упрощенно получать российский паспорт тем, кто жил в Крыму, но уехал до его аннексии Россией. Тогда действия Москвы МИД Украины посчитал «диверсионной паспортизацией».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2018 году гражданами Украины стали 988 лиц. Это — выходцы из 38 иностранных государств, среди которых было больше всего сирийцев, россиян и армян. Так, 156 принятых в гражданство лиц происходят из Сирии, 126 — из России, 109 — из Армении, а 95 были лицами без гражданства. Также в украинское гражданство были приняты 65 выходцев из Афганистана, 50 из Молдовы, 43 из Грузии, по 39 из Азербайджана и Ирака, 38 из Узбекистана, 34 из Ирана, 33 из Ливана, 19 из Пакистана, 17 из Иордании, 16 из Египта, 15 из Беларуси, 14 из Нигерии и 11 из Турции.
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