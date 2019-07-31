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Популярный украинский актер впервые раскрыл причины развода со второй женой
Известный украинский актер Алексей Тритенко («Неслучайные встречи», «Доярка з Хацапетовки», «Крути») впервые рассказал о своих личных отношениях. В интервью журналистам программы «Ранок з Україною» Алексей откровенно признался, что привело его брак дважды к разводу. Ранее известная украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова подтвердила, что действительно собралась замуж в третий раз.
Алексей дважды был женат на актрисах. Первой его супругой стала звезда сериала «Лікар Ковальчук» Анастасия Карпенко, а второй — актриса Зоряна Марченко — они поженились в 2014 году. Алексей признается, что с обеими экс-супругами сейчас поддерживает «блестящие отношения».
— Я же когда-то выбрал этих женщин, — сказал Алексей журналистам канала «Украина». — Вообще, считаю, что бывших жен не бывает. Ты несешь некую, в том числе кармическую, ответственность за этот выбор. После первого брака я был еще молод и категоричен, говорил, что больше никогда не женюсь. И тут раз — в течение 11 дней практически мгновенно расписался. Но наша общая профессия одновременно и помогала, и мешала супружеской жизни. С одной стороны, это прямо катастрофа, потому что в любом случае присутствует некая творческая ревность. А с другой — конечно же, есть профессиональная почва, на которой строятся диалог и общие интересы.
Тем не менее общее дело не помогло скрепить семью, и через несколько лет брака Алексей и Зоряна расстались.
— Так просто честнее, — откровенно признался Алексей. — Мне не хочется через 10 лет сказать человеку, что ненавидел его всю жизнь и никогда не любил.
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