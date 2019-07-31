Почему на отечественном рынке автобусов уничтожается конкуренция (видео)

Украина

Не секрет, что в сложившейся в стране экономической ситуации отечественным производителям приходится сталкиваться со многими трудностями. Причем, не редко, эти трудности создаются умышленно. В качестве примера можно привести неоднозначную ситуацию в которой оказалась корпорация «Эталон», производящая автобусы. Причем проблемы возникли при проведении тендеров через систему Prozorro для обеспечение автотранспортом детей по программе «Школьный автобус».

«В нынешнем году запланирована закупка около 500 школьных автобусов. Наша корпорация давно работает на этом рынке, обеспечивая детей автотранспортом, — сообщил директор ООО «Торговый дом «Эталон Авто» Вадим Шкарупин. — Но мы столкнулись с новой схемой, которая фактически не дает нам возможность свободно конкурировать и предлагать свою продукцию по доступной цене. Дело в том, что условия тендеров сейчас фактически прописываются под одного производителя. Заказчики сначала объявляют конкурс, а затем вносят экзотические, надуманные технические требования, которые не предусмотрены ни одним государственным стандартом, и, в частности, стандартом для школьного автобуса.

Яркий пример тому торги на 43 автобуса во Львовской области, где техническими требованиями сужен круг участников до двух, причем предлагают они один и тот же продукт — автобус «Атаман». Дело в том, что по техническим условиям высота автобуса должна быть не выше 2900 мм. При том, что наш автобус, гораздо более комфортный, выше на 78 мм. Это стало причиной отказа в участии в тендере. Учитывая, что ожидаемая общая стоимость этих автобусов 79 млн грн, то каждый миллиметр «лишней» высоты, прописанной в техусловиях, обойдется городскому бюджету в миллион гривен. При этом в Антимонопольном комитете, куда мы обратились за разъяснением, руководствуются неким странным правилом «двух производителей». Если участников два, даже с одинаковым продуктом, то все законно. Но на наш взгляд, в сложившихся условиях на рынке школьных автобусов нет конкуренции. А, значит, не выполняется главное требование закона про государственные закупки, — экономия бюджетных средств".

Есть и другие примеры подавления конкуренции на рынке бюджетных закупок автобусов путем выдвижения надуманных требований.

«В Кировоградской области мы участвовали в тендерах на поставку 19 школьных автобусов, на общую сумму 35 млн 188 тыс. 682 грн. В 9 из 15 торгов мы выиграли, предложив более выгодные условия и цену. Но результаты конкурсов были неожиданно аннулированный из-за надуманных несоответствий, например: в салонах наших автобусов справа и слева по 4 кнопки для вызова водителя, а в технических условиях указано, что справа должно быть три кнопки, как это сделано у наших конкурентов», — рассказал председатель правления ЧАО «Бориспольский автозавод» Сергей Желевський.

Не мене остро стоит вопрос защиты нашим государством отечественных производителей.

«Все цивилизованные страны защищают внутреннего производителя, так как это рабочие места, это — социальная защищенность, это — инвестиции и развитие экономики, — утверждает вице-президент корпорации „Эталон“, генеральный директор ООО „Черниговский автозавод“ Валерий Купцов. — Реальным подтверждением тому является, например, белорусские производители, которые импортируют в Украину и при этом получают от своего правительства компенсацию в размере 11% кредитной ставки, если автомобили или автобусы проданы в кредит или в лизинг украинскому потребителю. В такой ситуации мы не в состоянии конкурировать, так как украинские автобусы получаются на 36% дороже. Хочется верить, что наше государство наконец-то начнет поддерживать отечественный автопром, при этом не нарушая правила здоровой рыночной конкуренции».

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