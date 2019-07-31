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Таксист изнасиловал и ограбил пассажирку в Киеве: появилось фото подозреваемого
Полиция Святошинского района Киева объявила в розыск человека, подозреваемого в изнасиловании женщины. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества «Киев оперативный».
«Зовут подозреваемого Осенев Максим, 1990 года рождения. Он подозревается в совершении тяжких преступлений — изнасилование и грабеж, имевших место
В случае выявления указанного лица нужно немедленно сообщить в полицию.
Как писали «ФАКТЫ», 31 июля в Киеве произошло жуткое ограбление и изнасилование — таксист завез свою пассажирку в лес, где надругался над ней и ограбил.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!