Таксист изнасиловал и ограбил пассажирку в Киеве: появилось фото подозреваемого

Происшествия

Полиция Святошинского района Киева объявила в розыск человека, подозреваемого в изнасиловании женщины. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества «Киев оперативный».

«Зовут подозреваемого Осенев Максим, 1990 года рождения. Он подозревается в совершении тяжких преступлений — изнасилование и грабеж, имевших место 31.07.2019 около 1:30 (предварительно, женщина поймала машину на Академгородке, водитель отвез ее в лес, избил, изнасиловал и заставил перевести средства на его банковскую карточку). Может передвигаться на автомобиле марки #Renault (# AH1214IA)», — говорится в сообщении.

В случае выявления указанного лица нужно немедленно сообщить в полицию.

Как писали «ФАКТЫ», 31 июля в Киеве произошло жуткое ограбление и изнасилование — таксист завез свою пассажирку в лес, где надругался над ней и ограбил.

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