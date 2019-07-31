Под Киевом таксист изнасиловал и ограбил пассажирку: детали происшествия

Происшествия

В среду, 31 июля, в Киеве произошло жуткове ограбление и изнасилование — таксист завез свою пассажирку в лес, где надругался над ней и ограбил. Ранее в Николаеве мужчина, занимающийся частным извозом, избил девушку, после того, как узнал, что она забыла кошелек.

Как сообщает «Информатор», киевский инцидент произошел ночью на Новоирпенской трассе в лесу.

По предварительной информации, девушка поймала попутку на Академгородке, чтобы добраться домой. Она остановила автомобиль Renault, который был обклеен наклейками одной из служб такси. Во время поездки мужчина свернул в лес на Новоирпенской трассе.

Там он избил и изнасиловал пострадавшую орально. Также насильник заставил ее перевести 4500 гривен с карты на свой счет, забрал мобильный телефон, а после этого уехал.

Пострадавшая сообщила об этом своей подруге, которая и позвонила в полицию около двух часов ночи.

Девушку госпитализировали в больницу с диагнозом «рваная рана губы».

Подробности случившегося выясняются. На месте работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Мелитополе (Запорожская область) агрессивный водитель маршрутки избил пассажира только за то, что он по ошибке проехал остановку, не заплатив. Аналогичная ситуация несколько ранее произошла в Киеве.

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