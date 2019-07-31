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Скандальная певица стала участницей проекта «Танці з зірками»
Стали известны имена новых участников популярного шоу «1+1» «Танці з зірками». Это ведущий проекта «Одруження наосліп» Даниэль Салем и эпатажная певица MARUV. Даниэль — основатель и совладелец нескольких ресторанов. MARUV приобрела скандальную известность, когда после победы в национальном отборочном конкурсе на «Евровидение-2019» отказалась от поездки в Израиль.
Сначала #танціззіркамиchallenge от магического дискобола принял Даниэль, который в своем видео заинтриговал поклонников, кто из украинских артистов может стать следующим.
Затем эстафету подхватила певица MARUV. Артистка передала танцевальный «шар» популярном певцу Полиграф Шарикоff, более известному как Серега, олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Анне Ризатдиновой и участнику группы «Время и Стекло» Позитиву.
Премьера нового сезона запланирована на 25 августа. Известно, что участниками шоу будут ведущий канала «1+1» и шоумен Владимир Остапчук, актриса «Дизель шоу» Виктория Булитко, актер Михаил Кукуюк, хорошо известный зрителям по комедии «Свингеры», популярная ведущая Надежда Матвеева и актеры, звезды сериалов «Хороший парень» и «Крепостная» — Алексей Яровенко и Ксения Мишина.
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