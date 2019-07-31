Политика

В Минске договорились о разминировании территории возле моста в Станице Луганской

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в среду в Минске стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской (Луганская обл.) территорий 1 августа. Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня», — написала она в Facebook.

При этом Олифер подчеркнула, что к началу ремонта на мосту должен быть убран блокпост и символы террористической организации «ЛНР», а «последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным».

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Станице Луганской заметили группу российских пропагандистов канала «Россия-1». Ее возглавлял одиозный телеведущий Евгений Попов — супруг Ольги Скабеевой.

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