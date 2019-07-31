24.88 / 25.21 27.70 / 28.17
Киев: +21
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

В Минске договорились о разминировании территории возле моста в Станице Луганской

19:51 31 июля 2019 40
Станица Луганская
Инф. «ФАКТОВ»

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в среду в Минске стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской (Луганская обл.) территорий 1 августа. Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня», — написала она в Facebook.

При этом Олифер подчеркнула, что к началу ремонта на мосту должен быть убран блокпост и символы террористической организации «ЛНР», а «последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным».

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Станице Луганской заметили группу российских пропагандистов канала «Россия-1». Ее возглавлял одиозный телеведущий Евгений Попов — супруг Ольги Скабеевой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер