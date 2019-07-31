«Шахтер» одержал первую победу при новом тренере: видеообзоры матчей

Спорт

В среду, 31 июля, тремя матчами завершилась программа 1-го тура нового сезона в украинской премьер-лиге.

«Александрия» — «Шахтер» — 1:3 (Третьяков, 42 — Бухал, 58, в свои ворота, Тайсон, 73, Дентиньо, 90+1). На 7-й минуте Марлос («Шахтер») не реализовал пенальти.

«Днепр-1» — «Олимпик» — 2:0 (Булеца, 2, Супряга, 9).

«Карпаты» — «Динамо» — 0:2 (Ковтун, 42, автогол, Беседин, 45+2, с пенальти).

Донецкий «Шахтер» приехал в провинциальную Александрию, где «горняков» ожидала встреча с бронзовым призером прошлого сезона, готовящимся к дебюту в групповом турнире Лиги Европы. Уже в дебюте встречи арбитр встречи назначил спорный пенальти в ворота хозяев после падения Мораеса, но вратарь «Александрии» Панькив парировал удар Марлоса с 11-метровой отметки. Уверенная игра голкипера передалась и полевым игрокам, которые в концовке первого тайма открыли счет благодаря точному удару Третьякова.

Впрочем, после перерыва «горняки» показали свою атакующую мощь во всей красе и добыли волевую победу. Сначала после прострела Тайсона в свои ворота мяч срезал Бухал, а затем уже сам капитан «Шахтера» нанес классный обводящий удар с линии штрафной площадки, с которым вратарь «Александрии» ничего не смог поделать. Наконец, уже в компенсированное время Дентиньо закрепил успех донецкой команды, который стал первым под руководством португальского наставника Луиша Каштру.

Новичок премьер-лиги «Днепр-1» одержал уверенную победу над донецким «Олимпиком». Исход встречи подопечные Дмитрия Михайленко решили уже в первые десять минут встречи, причем оба мяча забили новички команды — арендованные у «Динамо» чемпионы мира в составе сборной Украины U20 Булеца и Супряга.

Во Львове «Динамо» следом за завоеванием Суперкубка Украины с победы стартовало и в чемпионате страны. В целом в равной игре против «Карпат» исход матча решили заключительные минуты первого тайма, когда гости забили дважды. Сначала защитник львовян срезал мяч в свои ворота после прострела Буяльского с правого фланга, а в компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота хозяев после падения Гармаша, и Беседин четко пробил с «точки», удвоив преимущество «бело-синих».

Автогол Ковтуна («Карпаты»), 42-я минута

Гол Беседина («Динамо»), 45+2-я минута

Во 2-м туре в украинской премьер-лиге будут сыграны следующие матчи: «Мариуполь» — «Александрия», «Львов» — «Динамо», «Десна» — «Ворскла» (3 августа), «Олимпик» — «Колос», «Шахтер» — «Карпаты», «Заря» — «Днепр-1» (4 августа).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новичок премьер-лиги обыграл участника Лиги Европы.

Фото ФК «Шахтер»

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