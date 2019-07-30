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Новичок премьер-лиги обыграл участника Лиги Европы: видеообзоры матчей
Во вторник, 30 июля, двумя матчами продолжился первый тур в новом сезоне украинской премьер-лиги.
Премьер-лига. 1-й тур
30 июля (вторник)
«Колос» — «Мариуполь» — 2:1 (Смирный, 41, Гавриш, 67 — Фомин, 15). На 84-й минуте Максименко («Колос») был удален с поля за второе предупреждение.
«Десна» — «Львов» — 1:2 (Д.Фаворов, 31 — Жозе Витор, 53, Тавареш, 86).
Новичок высшего отечественного дивизиона, «Колос» из Коваливки, наглядно продемонстрировал, что свои амбиции в домашнем поединке с «Мариуполем». Подопечные бывшего игрока «Днепра» Руслана Костышина скованно начали матч, позволив гостям выйти вперед после точного удара Фомина, но еще до перерыва коваливцы смогли отыграться после дебютного гола в высшем дивизионе арендованного у «Динамо» Смирного, а во втором тайме победный мяч забил капитан «Колоса» Гавриш (на фото в заголовке), блестяще исполнив штрафной удар.
Неприятно удивила своих болельщиков «Десна». Подопечные Александра Рябоконя владели подавляющим преимуществом в первом тайме матча против «Львова» (одной из самых «бразильских» команд в украинском футболе — в заявке «муниципалов» было девять соотечественников «пентакампеонов», пять из которых вышли в стартовом составе, а еще двое появились на поле с лавки запасных), которое вылилось в забитый Денисом Фаворовым мяч, но после перерыва черниговцев как-будто подменили, что в итоге привело к двум пропущенным мячам и домашнему поражению.
Напомним, что стартовый тур завершится в среду, 31 июля. Донецкий «Шахтер» будет экзаменовать на выезде бронзового призера прошлого сезона «Александрию», киевское «Динамо» отправится во Львов в гости к традиционно непростым «Карпатам», а еще один новичок премьер-лиги «Днепр-1» примет на своем поле донецкий «Олимпик».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть матчи 1-го тура чемпионата Украины.
Фото ФК «Колос»
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