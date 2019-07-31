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Происшествия

В Киеве задержали таксиста-насильника, напавшего на пассажирку

21:19 31 июля 2019 1266
Таксист-насильник
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве полиция задержала мужчину, который подозревается в нападении и изнасиловании женщины в ночь на 31 июля в лесу на окраине столицы. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Киев оперативный».

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 31 июля в Киеве произошло жуткое ограбление и изнасилование — таксист завез свою пассажирку в лес, где надругался над ней и ограбил.

Девушка поймала попутку на Академгородке, чтобы добраться домой. Она остановила автомобиль Renault, который был обклеен наклейками одной из служб такси. Во время поездки мужчина свернул в лес на Новоирпенской трассе. Там он избил и изнасиловал пострадавшую орально. Также насильник заставил ее перевести 4500 гривен с карты на свой счет, забрал мобильный телефон, а после этого уехал.

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