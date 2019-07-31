В Киеве полицейские гонялись за сбежавшим из парка пони (видео)

Люди и звери

В Киеве 31 июля в Голосеевском районе патрульные обнаружили небольшого пони, который, судя по всему, сбежал из парка. Правоохранители пытались заманить животное, однако оно побоялось их действий и устремилось вперед по улице, выбежав на проезжую часть дороги.

Полицейскому ничего не оставалось, как погнаться за ним. Как выяснилось позже, пони все-таки удалось поймать. Животное не пострадало и ждет своего владельца. Об этом сообщил спикер управления патрульной полиции в городе Киеве, сообщает Информатор.

Как писали «ФАКТЫ», это далеко не первый случай в Киеве, когда крупное животное внезапно выбегает на проезжую часть, создавая опасность для дорожного движения. Так, 31 мая в Киеве на Южном мосту в ДТП погиб лось, которого сбил Mercedes. Видео на месте инцидента снял и опубликовал в социальных сетях один из проезжавших мимо водителей.

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