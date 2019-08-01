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«Обыкновенное чудо»: в Испании из фонтана на улице полилось красное вино (вино)
Фонтан в любом городе обычно является любимым местом встречи горожан и туристов. Возле него назначают свидания, а в кафе поблизости — деловые встречи. Но есть особые фонтаны, в которых струится совсем не вода.
Так, в городе Луго в Испании заработал уникальный «винный» фонтан, построенный в XVIII веке. Об этом пишет «Hyser» со ссылкой на пост одного из пользователей сети Facebook.
Сообщается, что на глазах у любопытных зрителей из одного его носика вместо воды полилось красное сухое вино. Такое алкогольное «чудо» стало возможным благодаря усилиям местных муниципальных властей и виноделов из Галисии. Раз в год местный фонтан наполняется красным вином, что, безусловно, вызывает восторг и у туристов, и у местных жителей.
К разочарованию любителей зрелищ, «винный» фонтан работает лишь раз в году. На этот раз он бесплатно разлил 300 литров красного сухого напитка.
Напомним, что «винный» фонтан существует и в итальянском городе Калдари ди Ортона (коммуна Абруццо). Там люди могут набрать бутылку вина, не заплатив ни цента — фонтан открыт местной винодельней с целью продвижения своей продукции.
Также известно о том, что в городе Жалец в восточной части Словении существует «фонтан пива». К сожалению, из него пиво не течет неиссякаемой рекой, как могли бы представить многие, а фонтан просто сделан в виде цветка хмеля и был оснащен восемью кранами, из которых подаются (при открытии крана) различные сорта пива. Желающие отведать пива платят € 6 за специальный стакан с микрочипом, который позволяет им налить себе 100-миллилитров пенного напитка. Стакан помещают под сопло насоса, которое опускается вниз и отмеряет дозу пива.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что у фонтана «Киевский слон», из 6-метрового хобота которого била вода, горожане назначали встречи.
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