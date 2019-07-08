У фонтана «Киевский слон», из 6-метрового хобота которого била вода, горожане назначали встречи

История современности

Юлия Бевзенко — один из лучших киевских экскурсоводов. На ее счету более тысячи экскурсий, во время которых туристы влюбляются в Киев. В 2017 году Юлия была удостоена почетного звания «Лучший гид Киева», а год назад выбрана амбассадором украинской столицы по версии премии Kyiv Tourism Awards. Юлия еще и автор оригинального проекта «Шукай». Это история Киева в миниатюрных бронзовых скульптурах, каждая из которых является символом украинской столицы. После установки у входа в один из столичных отелей фигурки вертолета Сикорского Юлия Бевзенко рассказала «ФАКТАМ», как родилась идея проекта, какая из миниатюр пользуется у киевлян и туристов наибольшей популярностью и детективную историю о похищении одной из них.

«Все фигурки сейчас находятся под наблюдением видеокамер»

— Я живу в Киеве с 2006 года, — рассказывает Юлия Бевзенко. — Переехала в столицу из города Измаил Одесской области, когда поступила в Национальную академию руководящих кадров культуры и искусства. После ее окончания работала персональным ассистентом и менеджером дизайн-студии. А в 2013 году решила показывать людям Киев. Увидев объявление о наборе на курсы гидов, записалась на них. И в апреле 2014 года провела свою первую экскурсию. На нее пришло четыре человека. Так начался мой путь экскурсовода. Я стала много читать о Киеве, исследовала дворики. Огромное количество времени проводила в музеях. Даже устроилась на работу в Музей истории Киева, чтобы больше погрузиться в тему. И постоянно показывала людям столицу Украины — туристам, детям. Устраивала для них квесты. А в 2016 году задумалась о том, как было бы здорово, чтобы в Киеве появились бронзовые скульптуры киевских символов. Подобные есть в Ужгороде, Вроцлаве. Я написала список: котлета по-киевски, киевский торт, киевский каштан, киевское сухое варенье, киевский фонтан, киевский трамвай… А в 2017 году уже появилась первая скульптура.

— Какая же?

— Это была миниатюра «Котлета по-киевски». Ее установили у одного из ресторанов. На сегодняшний момент в Киеве уже 18 скульптур. О каждой из них человек, подошедший к фигурке, может узнать благодаря специальному коду, который можно считать с таблички у скульптуры с помощью камеры смартфона. Вы попадаете на сайт, где найдете полную информацию о достопримечательности.

Юлия Бевзенко: «Гуляйте по Киеву, наслаждайтесь его красотой, узнавайте его историю»

— Но можно ведь задать в поиске название символа и все прочитать без кода. В чем же преимущество вашей услуги?

— Например, если речь идет о туфельке Сержа Лифаря, информации в Интернете не так много. Кроме того, у нас она достоверна.

— Слышала, что одна из фигурок имеет детективную историю.

— Эта история связана с киевским слоником. В 1930 году там, где находится арка Дружбы народов, установили фонтан в виде слона. Из его шестиметрового хобота била струя воды. Этот фонтан был любимым местом встречи киевлян. Он пережил Вторую мировую войну, а в 1970 году его разрушили. В память об этой киевской достопримечательности мы установили маленькую скульптуру. Но через полтора месяца ее украли. Поиски не дали результата. Пришлось отлить новую. Все фигурки сейчас находятся под наблюдением видеокамер.

Фигурка «Киевский слоник» имела детективную историю

— Какая скульптура пользуется наибольшей популярностью?

— «Киевский каштан». Это цветущий символ Киева. Есть предположения, что каштаны появились в Киеве еще во времена Петра Могилы. Говорят, возле Свято-Троицкого монастыря и сегодня растет дерево, посаженное митрополитом. Этому каштану более 350 лет. Большой интерес вызывает и золотая туфелька выдающегося танцовщика и хореографа Сержа Лифаря, установленная у входа в один из отелей. Киевлянин Серж Лифарь, проработавший в парижской Гранд Опера четверть века, был удостоен высшей балетной награды — «Золотой туфельки». Она приравнивается к «Оскару». Всю жизнь он помнил о родном городе. На постаменте его памятника на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже можно прочитать надпись: «Серж Лифарь из Киева». Такова была его последняя воля.

— Одна из скульптур посвящена киевскому кофе. Но большинство считают, что кофе — символ Львова.

— Мода на кофе в Киеве распространилась гораздо раньше, чем вы думаете. На углу Крещатика и Прорезной в девятнадцатом веке располагалась кондитерская «Жорж», где в красивейших фарфоровых чашках посетители наслаждались этим напитком. Рядом была кофейня Бернарда Семадени, где назначались деловые встречи. Здесь гости читали свежую прессу, обменивались новостями, играли в шахматы. Рядом находилась биржа. Деловые переговоры велись в кофейне. Иногда расчеты делались карандашом прямо на мраморной поверхности столиков.

— К слову, кулинарных символов в вашем проекте немало. Это и широко известные «Киевский торт», и котлета по-киевски… Но гораздо меньше люди знают о киевском сухом варенье.

— Сегодня мы называем это цукатами. А тогда придумали гениальный маркетинговый ход. Скажите, ну как варенье может быть сухим? Все хотели попробовать его. Ни один гость не уезжал из Киева без популярного лакомства. Изготовление сухого варенья — прозрачных долек фруктов, сваренных в сахарном сиропе, подсушенных и обкатанных в сахарной пудре, приобрело в Киеве промышленный масштаб в конце XVIII — начале XIX веков. В ход шли груши, тыква, свекла… К слову, и сегодня киевское сухое варенье очень популярно у туристов.

Киевское сухое варенье и сегодня пользуется популярностью у туристов

— Еще одна из скульптур посвящена Золотым воротам.

— Это был главный въезд в Киев. Им пользовались послы и другие высокопоставленные люди. В скульптурке попытались передать, как выглядели эти ворота в XI веке.

«Первый в континентальной Европе компьютер был создан в Институте электротехники АН Украины под руководством академика Лебедева»

— Многим было бы интересно узнать историю о киевском компьютере.

— Не все знают, что первый в континентальной Европе компьютер был создан именно в Киеве — в Институте электротехники АН Украины под руководством академика Сергея Лебедева. Это была электронно-вычислительная машина (ЭВМ). Разработку ее начали еще в 1948 году, а первый пуск ЭВМ осуществляли в 1950-м.

— Невероятно!

— Компьютер был внушительных размеров — занимал площадь 60 квадратных метров, при этом за секунду выполнял до 50 операций. Большинство туристов пытаются коснуться скульптурки киевского компьютера, ведь говорят, у того, кто ее потрет, всегда будет быстрый Интернет.

— А недавно у входа в один из отелей вы установили еще один мини-памятник — «Вертолет Сикорского». Это было яркое событие. Собралось много киевлян и гостей города. Имя Сикорского — одна из визитных карточек Киева.

— Это правда. Вертолет мы установили на улице Ярославов Вал, где до сих пор находится дом выдающегося изобретателя. Игорь Сикорский создал вертолет, когда ему было двадцать лет. Интересно, что он лично испытывал созданные им летательные аппараты.

— Мне посчастливилось брать интервью у его сына Сергея Сикорского, который живет в США. Он рассказывал, что отец не боялся летать, так как был человеком глубоко верующим. И еще поведал, что в 15 лет Игорю Сикорскому приснился вещий сон, в котором он увидел себя в полете. С тех пор он не сомневался, что будет летать.

— И так ведь и случилось.

— Какую очередную скульптуру планируете установить?

— Для киевлян и гостей города это всегда сюрприз. Секрет открывается только в момент установки.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Гуляйте по Киеву, наслаждайтесь его красотой, узнавайте его историю.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему в 1912 году киевские власти ввели запрет на строительство высотных зданий в городе.

Фото из альбома Юлии БЕВЗЕНКО

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