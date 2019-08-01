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На Волыни женщина закопала младенца в огороде: вскрылись новые детали жуткого происшествия
Ребенок, которого на Волыни мать закопала сразу после рождения, родился здоровым и весил 4 киллограмма 100 граммов. Правоохранителям удалось найти и откопать его тело.
Тело девочки обнаружила полиция, которая осматривала подворье после того, как от медиков поступило сообщение о подозрительной роженице. Врачам 20-летняя женщина рассказала, что произошел выкидыш, однако объяснить, где тело младенца — не смогла, сообщает ТСН.
По предварительной информации, ребенок родился в уличной уборной. В тот же день его закопали на огороде. Тело младенца было замотано в пленку, уже во время осмотра эксперты увидели поврежденный череп. Следователи подозревают: ребенка закопала именно мать. Был ли малыш в то время жив или нет — еще предстоит выяснить.
Саму же женщину два дня назад госпитализировали в больницу, ее состояние медики оценивают, как средней тяжести. Однако категорически запрещают с ней встречаться — говорят, это может навредить ее здоровью. Сама женщина на контакт не идет, без ее согласия рассказывать что-либо врачи отказываются.
Сама подозреваемая работает пограничницей. То, что она была беременна, коллеги не замечали. В женской консультации на протяжении всех восьми месяцев беременности на учете не стояла. Адвокат сейчас утверждает: женщина не знала, что беременна, а дитя родилось мертвое. Известно, что свою вину женщина не признает. Поэтому точку в этой истории должны поставить результаты экспертиз — их в деле назначили несколько, в том числе и ДНК-исследования.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Николаеве мать убила ребенка сразу после рождения и выбросила его тело на вокзале.
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