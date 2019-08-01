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Шоу-бизнес

40-летняя Кортни Кардашьян полностью обнажилась на камеру, вызвав восторг у фанатов (фото)

8:44 1 августа 2019 195
Кортни Кардашьян
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Самая старшая из пяти сестер Кардашьян-Дженнер привела в восторг своих фанатов, снявшись в абсолютно обнаженном виде. Мать троих детей Кортни Кардашьян, которая отметила в апреле 40-летие, позировала, сидя на краю бассейна. На ней лишь бриллиантовое колье и серьги.

Рискованное фото, которое брюнетка опубликовала в Instagram, сопровождало статью под названием «Советы по уходу за телом для великолепной кожи», которую Кортни написала для своего блога Poosh, посвященного здоровому образу жизни и красоте. Так, среди «лайфхаков» от Кардашьян там упоминается, что необходимо наносить на кожу увлажняющий крем сразу после душа, а кокосовое масло можно использовать в качестве крема для бритья.

Поклонники Корни засыпали ее комплиментами, отдавая должное «натуральной красоте» и называя ее «самой великолепной из всех Кардашьян».

Это уже не первый раз, когда старшая Кардашьян позирует голой для рекламы своего блога. Как писали «ФАКТЫ», ранее она сфотографировалась у себя в ванной, прикрывшись только чашкой и ноутбуком.

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