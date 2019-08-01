Прикрылась только клатчем и туфлями: 48-летняя Клаудиа Шиффер снялась полностью голой (фото)

Шоу-бизнес

Легендарная немецкая супермодель Клаудия Шиффер, мать троих детей в возрасте от восьми до 16 лет, решила тряхнуть стариной. 48-летняя рекордсменка среди моделей по числу фотографий на обложках журналов (их насчитывается больше тысячи) снялась для журнала Vogue Italia. Тем самым, как пишет издание Daily Mail, она отметила 25-летие со дня своего первого появления на обложке этого знаменитого издания. В 1994 году фотография Шиффер украсила собой номер Vogue Spain.

Одна их самых ярких звезд модной индустрии 1990-х годов позировала полностью голой. На одном из фото она прикрылась спереди только клатчем и туфлями, которые держала в руке. А на другом надела на голое тело черный блейзер.

Фотограф Коллиер Шорр пришел в восторг от получившихся снимков. «Думаю, эта фотосессия отражает сознание женщинами собственной сексуальности», — считает он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Клаудиа Шиффер в необычном платье стала главной звездой премьеры фильма об Элтоне Джоне.

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