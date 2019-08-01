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"Цунами" в аквапарке сняли на видео: полсотни людей получили травмы
В аквапарке на севере Китая, в городе Лунцзин, произошло ЧП, которое успели снять на видео очевидцы. В волновом бассейне вышло из строя оборудование, в результате чего образовалась гигантская волна высотой более трех метров. Незапланированное «цунами» смело детей и взрослых. Некоторых выбросило из воды на твердую поверхность. По меньшей мере 44 человека получили травмы — в том числе переломы ребер и конечностей.
Как пишет South China Morning Post, парк временно закрыт. Ведется расследование. Изначально сообщалось, что оператор машины, создающей волны, был пьян. Но эта информация не подтвердилась. По предварительным данным, причиной стало отключение электричества, повредившее электронику.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Туристы в Исландии сбежали от «цунами», начавшегося после обвала ледника.
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