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Мир

Туристы в Исландии сбежали от «цунами», начавшегося после обвала ледника (видео)

12:12 2 апреля 2019 378
Обрушение льда
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сеть попало видео, снятое на юго-востоке Исландии. На нем видно, как в море рухнула часть ледника Брейдамеркурйокудль. Напуганные туристы спешат убежать подальше от воды. И не зря. Спустя считанные секунды после обрушения начинается впечатляющее «цунами», которое захлестывает берег. Как сообщает Thrillist, по счастью, никто в результате инцидента не пострадал. Выложивший видео Стефан Мантлер из туристической компании Hаfjall рассказал, что туристы были проинформированы о том, как вести себя в подобной ситуации.

Ранее бывали случаи, когда поднявшиеся после обвала льда гигантские волны даже переворачивали туристические суда.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что извержение вулкана Этна сняли на видео.

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