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Женщине ампутировали обе ноги и обе руки после того, как ее облизала собственная собака (фото)
Жительница американского штата Огайо, парикмахер и владелица салона Мари Трейнер попала в больницу с сепсисом после того, как в ее организм попала инфекция, занесенная с собачьей слюной.
Сначала у Мари появилась тошнота и боли в спине, начались скачки температуры. Как пишет издание People, американка решила, что подхватила грипп. Однако дело оказалось серьезнее. Мари срочно госпитализировали. Ее состояние стремительно ухудшалось. Началась гангрена. В организме была обнаружена капноцитофага — род бактерий, который обычно встречаются во рту собак и котов. Они могут передаваться людям через укусы и царапины. В случае Мэри врачи полагают, что две собаки, проживающие в ее доме, могли занести бактерий через небольшую царапину, которая была на руке у хозяйки. «Они постоянно меня облизывали», — говорит Мари.
Пациентку погрузили в кому на десять дней. Очнувшись, Трейнер обнаружила, что ей ампутировали обе руки и обе ноги. Это был единственный способ спасти ей жизнь. Трейнер пришла в состояние шока и не могла поверить в то, что случилось. «Это было очень тяжело — обнаружить, что они удалили мне ноги и руки. Тяжело принять это», — сдерживая слезы, говорит американка.
Муж Мари Мэттью, с которым она живет в браке уже 32 года, морально поддерживает ее, помогает ей одеваться, кормит.
Несмотря на произошедшее, Мари все еще любит своих домашних питомцев и мечтает поскорее выйти из больницы, чтобы встретиться с ними. Однако ей предстоит длительный курс реабилитации. Она провела в больнице в общей сложности уже 80 дней.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», аналогичный случай произошел в Канаде — женщина потеряла обе ноги и руку после укуса домашней собаки.
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