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Потеряла обе ноги и руку: женщину постигла печальная участь после укуса домашней собаки
Жительница канадской столицы Оттавы Кристин Кэрон играла со своими четырьмя собаками, когда ее любимец по кличке Бастер породы ши-тцу случайно укусил руку хозяйки. Об этом пишет CBS.ca.
Естественно, что женщина даже не обратила внимания на это, поскольку с подобными ситуациями сталкивался неоднократно любой собачник. Однако очень скоро у неё развились симптомы, похожие на тяжёлый грипп. Через 6 дней после собачьего укуса женщину доставили в больницу, и в момент госпитализации она потеряла сознание. Впоследствии врачи обнаружили, что женщина находится в состоянии комы.
Сознание к Кристин вернулось менее чем через месяц, и ей сказали, что она заразилась сепсисом. За эти недели женщине ампутировали правую руку и обе ноги, так как бактериальная инфекция вызвала смерть тканей конечностей. Жизнь Кристин удалось спасти, и она даже не потеряла своей любви к собакам. Но последующие месяцы женщине пришлось учиться ходить и обслуживать себя заново.
Современные высокотехнологичные протезы позволяют в значительной степени заменить утраченные функции конечностей, хотя они и не обеспечивают такого же функционала. Кристин не разлюбила собак, но она хочет рассказать о своей истории как можно большему количеству людей, чтобы они не повторяли ее ошибок. При первых симптомах, похожих на сепсис, лучше сразу обратиться к врачу, ведь чем раньше начнется лечение, тем выше шанс на благополучный исход.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровно четырехлетнего мальчика покусала собака на детской площадке. Ребенок попал в отделении травматологии областной больницы. У пострадавшего рваные раны бедра и голени. От собачьих зубов остались глубокие раны, проникающие до фасции мягких тканей.
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