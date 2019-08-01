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Под угрозой исчезновения: стало известно о новой катастрофе в Крыму
24 июля главарь оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов поручил провести проверку оккупантов, которые занимались добычей песка на Бакальской косе. Добыча песка на косе, которая в промышленных масштабах продолжается с 2015 года, привела к тому, что большая часть косы исчезла.
«По Бакальской косе мы получили технический отчет. Площадь нарушенных земель составила 33 га. По кадастровой оценке, стоимость составляет 16 млн 252 тысячи рублей», — сообщил он, пишут российские СМИ.
Отметим, что с 2000 года Бакальская коса длиной 6 км — региональный ландшафтный парк площадью 1,5 тыс. га, находятся на грани исчезновения из-за того, что штормы размывают и вымывают почву. После сильных штормов 2005 и 2007 годов часть косы полностью размыло, и в результате образовался остров, который каждый год становится меньше.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в сети появились очередные доказательства провала туристического сезона в оккупированном Крыму. Пляжи и аквапарк Судака сняли с беспилотника. На фото видны пустые аттракционы, мало людей у бассейнов. На пляже почти не заполнены шезлонги, нет туристов под грибками и бунгало.
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Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.