Провал туристического сезона: пляжи Крыма показали с высоты (фото)

Украина

В сети появились очередные доказательства провала туристического сезона в оккупированном Крыму. Фото Судака в Twitter опубликовала крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

Пляжи и аквапарк Судака сняли с беспилотника. На фото видны пустые аттракционы, мало людей у бассейнов. На пляже почти не заполнены шезлонги, нет туристов под грибками и бунгало. В море купаются единицы. Там, где раньше яблоку негде было упасть, сейчас полно свободных мест.

«Беспилотник Госдепа сделал ошеломляющие фото великолепного сезона 2019 в Судаке!», — написала блогер.

Подобная ситуация на пляжах Татарки и Мысового. Море спокойное, солнце, а пляжи пустынны.

«Татарка, Мысовое. Ошеломляющий сезон», — подпись под другими снимками.

Напомним, сегодня отдых в оккупированном Крыму обходится дороже, чем в Турции или Египте, а сервис оставляет желать лучшего.

Как сообщали «ФАКТЫ», российские власти намерены возвести на полуострове «новый крымский мост». Предполагается, что сооружение станет одной из точек притяжения туристов и популярным объектом для фотографирования.

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