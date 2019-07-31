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Провал туристического сезона: пляжи Крыма показали с высоты (фото)
В сети появились очередные доказательства провала туристического сезона в оккупированном Крыму. Фото Судака в Twitter опубликовала крымский блогер RoksolanaToday&Крым.
Пляжи и аквапарк Судака сняли с беспилотника. На фото видны пустые аттракционы, мало людей у бассейнов. На пляже почти не заполнены шезлонги, нет туристов под грибками и бунгало. В море купаются единицы. Там, где раньше яблоку негде было упасть, сейчас полно свободных мест.
«Беспилотник Госдепа сделал ошеломляющие фото великолепного сезона 2019 в Судаке!», — написала блогер.
Подобная ситуация на пляжах Татарки и Мысового. Море спокойное, солнце, а пляжи пустынны.
«Татарка, Мысовое. Ошеломляющий сезон», — подпись под другими снимками.
Напомним, сегодня отдых в оккупированном Крыму обходится дороже, чем в Турции или Египте, а сервис оставляет желать лучшего.
Как сообщали «ФАКТЫ», российские власти намерены возвести на полуострове «новый крымский мост». Предполагается, что сооружение станет одной из точек притяжения туристов и популярным объектом для фотографирования.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».