Благоприятные дни в августе: советы известного астролога

Стиль жизни

Первого августа заканчивается неблагоприятный период ретроградного Меркурия, длившийся с 8 июля. Как рассказала известный астролог из Киева Елена Осипенко, со 2 августа настает подходящее время для всяческих начинаний. Причем положительное влияние Меркурия на дела земные будет постепенно расти и достигнет своего максимума в сентябре. А продлится благоприятный период до 30 октября.

— Особенно подходящая астрологическая ситуация настает для сделок по купле и продаже, оформления документов, ведения переговоров и других коммуникаций, — говорит Осипенко. — Также важно отметить, что первого августа в 6 часов 12 минут по киевскому времени произошла точная фаза новолуния в девятом градусе Льва. Два дня до и после этого события — это благоприятное время для определения планов на ближайший месяц. Следует знать, что в эти дни (два до и после новолуния) у многих людей (прежде всего с ослабленным здоровьем) ухудшается самочувствие, происходит упадок сил. Поэтому желательно в эти дни избегать физических и психологических нагрузок, стрессовых ситуаций. Словом, разумно расходовать свои душевные и физические силы.

Не только в этот период, а повседневно желайте людям добра. Поставьте внутри себя психологическую преграду чувствам неприязни, раздражения, обиды, злости, страха…

Ранее «ФАКТЫ» давали гороскоп здоровья на август от победителя «Битвы экстрасенсов» Хаяла Алекперова. Астролог также рассказал, что ждет представителей всех знаков зодиака в августе.



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