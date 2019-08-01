Хабиб получил в подарок необычные перчатки (фото)

Спорт

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (27 побед, ни одного поражения) получил необычный подарок.

Как сообщает в твиттере журналист телеканала ESPN Бретт Окамото, дизайнер Мухаммед Ирфан изготовил для бойца смешанных единоборств перчатки, на которых изобразил самого Хабиба, выпрыгивающего из октагона после победы над Конором Макгрегором, а также вышил известную фразу Хабиба «Send me location» (англ. «Пришли место встречи»), которую россиянин сказал сопернику перед боем.

Именной подарок Нурмагомедову передал известный в мире ММА тренер Брэндон Гибсон, работавший с такими бойцами, как Дональд Серроне, Джон Джонс, Карлос Кондит и Алистар Оверим.

Напомним, что россиянин отбыл длительную дисквалификацию за устроенную драку после боя с Макгрегором, и свой следующий поединок проведет 7 сентября в Абу-Даби, где его соперником станет временный чемпион UFC американец Дастин Порье.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб завалил на пол бойца, который тяжелее него на 47 кг.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter