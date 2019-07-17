Спорт

Хабиб завалил на пол бойца, который тяжелее него на 47 кг (видео)

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (27 побед, ни одного поражения) наглядно показал, что может справляться с соперниками не только в своей весовой категории.

На тренировке Хабиб разговорился с американским тяжеловесом Даниэлем Кормье. Бойцы активно обсуждали нашумевший поединок Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором, который завершился грандиозной дракой и длительными дисквалификациями для ее участников. После этого россиянин резко зашел за спину собеседнику, запрыгнул ему на шею и в итоге повалил Даниэля на пол, к тому же провел болевой прием с рукой оппонента.

Впрочем, американец не особо сопротивлялся. «Это все, что ты можешь», — с улыбкой на лице резюмировал Кормье.

Примечательно, что «рабочий» вес Нурмагомедова — 70 кг, в то время как у Кормье — 117 кг.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб Нурмагомедов заговорил о завершении карьеры.

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