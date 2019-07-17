- 15:19 Помилование заключенных Путиным и Зеленским: Денисова сделала важное уточнение
- 15:17 Смешко и Гриценко повздорили в прямом эфире: в чем суть конфликта
- 15:15 Отмена рейсов Wizz Air из Киева: у пассажиров появился шанс на перелет
- 15:10 Хабиб завалил на пол бойца, который тяжелее него на 47 кг
- 15:09 Жара и дожди: синоптики дали прогноз погоды на конец июля
- 15:07 На Полтавщине аистенка спасли из смертельной ловушки
- 15:06 "Лукашенко. Украинская версия": Зеленский устроил очередной разнос чиновникам
- 14:48 СБУ задержала водителя тягача, перевозившего "Бук", который сбил МН17
- 14:44 Назван механизм, при помощи которого Украина может вернуть Крым
- 14:22 Клоны наступают: активисты рассказали, где в Раду идут двойники кандидатов
- 14:19 Как цыпленок: Леся Никитюк похвасталась ярким образом
- 14:11 У Путина намекнули на возможность освобождения пленных украинских моряков
Хабиб завалил на пол бойца, который тяжелее него на 47 кг (видео)
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (27 побед, ни одного поражения) наглядно показал, что может справляться с соперниками не только в своей весовой категории.
На тренировке Хабиб разговорился с американским тяжеловесом Даниэлем Кормье. Бойцы активно обсуждали нашумевший поединок Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором, который завершился грандиозной дракой и длительными дисквалификациями для ее участников. После этого россиянин резко зашел за спину собеседнику, запрыгнул ему на шею и в итоге повалил Даниэля на пол, к тому же провел болевой прием с рукой оппонента.
Впрочем, американец не особо сопротивлялся. «Это все, что ты можешь», — с улыбкой на лице резюмировал Кормье.
Примечательно, что «рабочий» вес Нурмагомедова — 70 кг, в то время как у Кормье — 117 кг.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб Нурмагомедов заговорил о завершении карьеры.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...