Происшествия

Жуткое ДТП с маршруткой в Днепре: стало известно о состоянии пострадавших (фото)

После резонансного дорожно-транспортного происшествия в Днепре, где маршрутка перевернулась после столкновение с легковушкой, на больничные койки попали шесть человек, еще шестеро лечатся амбулаторно.

Как передает UA: Днипро, и.о. главного врача больницы Мечникова Елена Гавва сообщила, что в медучреждение после ДТП доставили 12 человек. Двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, один — в травматологии, еще троих переправили в 16 больницу. Шестеро пострадавших будут лечиться амбулаторно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», камеры видеонаблюдения зафиксировали момент дорожно-транспортного происшествия в Днепре, где маршрутное такси, в котором ехало около 20 пассажиров, перевернулось от удара врезавшегося в него Hyundai Getz.

Фото с сайта https://dp.suspilne.media



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