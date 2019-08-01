Происшествия

Страшное ДТП с маршруткой в центре Днепра: момент аварии попал на видео

В сеть выложили видео жуткого ДТП в Днепре, где перевернулось маршрутное такси, в котором ехало около 20 пассажиров.

По уточненной информации, в больницу увезли 13 человек, в том числе и виновника ДТП — водителя Hyundai Getz, преследуемого полицейскими, сообщает «Информатор».

На видео видно, как один автомобиль остановился перед перекрестком, давая дорогу маршрутке. Однако когда Mercedes Sprinter выехал на перекресток, в него на полном ходу врезался автомобиль-беглец.

Стало известно, что полиция начала преследовать нетрезвого водителя Hyundai Getz, мчавшегося на большой скорости. Это авто проходило по ориентировкам. Водитель не отреагировал на включение проблесковых маячков и подачу звукового сигнала полицейскими. Уходя от погони, он и врезался в маршрутку.

Травмы у пассажиров, к счастью, не серьезные — ссадины, ушибы рук, ног, грудной клетки и головы. Пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Сообщалось, что водителя получил тяжелые травмы, о состоянии пассажира ничего не известно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на автотрассе Полтава — Сумы близ Диканьки Полтавской области в результате столкновения с автомобилем ВАЗ-2110 перевернулся пассажирский микроавтобус, следовавший из Полтавы в Миргород.

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