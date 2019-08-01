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Происшествия

В центре Днепра перевернулась маршрутка с пассажирами: много пострадавших (фото, видео)

8:53 1 августа 2019 132
ДТП в Днепре
Инф. «ФАКТОВ»

Утром в четверг, 1 августа, в Днепре в ДТП с участием маршрутного такси пострадало больше десяти человек. Ранее в ДТП на автотрассе Полтава — Сумы близ Диканьки Полтавской области попал в аварию пассажирский микроавтобус.

Как сообщает «Информатор», ЧП произошло на пересечении проспекта Яворницкого и улицы Вернадского — столкнулись маршрутка Mercedes Sprinter и Hyundai Getz. В результате столкновения микроавтобус лег на бок.

По предварительным данным, правоохранители преследовали Hyundai Getz, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. Беглец не справился с управлением и влетел в маршрутку 157, которая ехала в направлении центра города.

Сообщается, что с места аварии в больницу увезли более 10 человек, в том числе и виновника ДТП. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Уже известно, что тормозной путь легковушки составил около 40 метров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 46-м км автодороги Н-24 Николаев — Благовещенск в районе села Лукашевка лоб в лоб столкнулись автомобиль Citroen Berlingo и рейсовый пассажирский автобус Neoplan сообщением Железный Порт — Шепетовка. В результате ДТП погиб водитель легковушки и двое его детей.

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